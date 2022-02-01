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Единый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Сухуме

Единый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Сухуме

Единый пункт вакцинации будет работать по будням с 09:00 до 16:00. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T19:35+0300

2022-02-01T19:35+0300

2022-02-01T19:35+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Единый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Сухуме, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая терапевтическим отделением Сухумской городской больницы №2 Нелли Джинджия. В первый день работы единого пункта было привито 36 человек. 20 из них получили первый компонент вакцины, остальные 16 - второй.Помимо заболеваний и информации об аллергии в протокол вносятся паспортные данные пациента.Врач добавила, что вакцинация происходит по заранее составленному списку граждан, однако скоро это изменится.По приказу начальника Управления здравоохранения администрации города Ирмы Воуба пункты вакцинации в Сухумской городской поликлинике и Поликлинике №3 переведены в единый центр. Ранее по итогам совещания оперативного штаба по защите населения от коронавируса сообщалось, что планируется приостановить работу нескольких пунктов вакцинации. Главная цель такой меры — минимизировать контакты вакцинированных с больными коронавирусом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/edinyy-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-rabotat-v-sukhume-1037369810.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/nazvano-chislo-privitykh-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii-v-abkhazii-1037301461.html

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