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Единый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Сухуме
Единый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Сухуме
Единый пункт вакцинации будет работать по будням с 09:00 до 16:00. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T19:35+0300
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Единый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Сухуме, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая терапевтическим отделением Сухумской городской больницы №2 Нелли Джинджия. В первый день работы единого пункта было привито 36 человек. 20 из них получили первый компонент вакцины, остальные 16 - второй.Помимо заболеваний и информации об аллергии в протокол вносятся паспортные данные пациента.Врач добавила, что вакцинация происходит по заранее составленному списку граждан, однако скоро это изменится.По приказу начальника Управления здравоохранения администрации города Ирмы Воуба пункты вакцинации в Сухумской городской поликлинике и Поликлинике №3 переведены в единый центр. Ранее по итогам совещания оперативного штаба по защите населения от коронавируса сообщалось, что планируется приостановить работу нескольких пунктов вакцинации. Главная цель такой меры — минимизировать контакты вакцинированных с больными коронавирусом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/edinyy-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-rabotat-v-sukhume-1037369810.html
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новости, сухум, вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19
Единый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Сухуме
Единый пункт вакцинации будет работать по будням с 09:00 до 16:00.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Единый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Сухуме, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая терапевтическим отделением Сухумской городской больницы №2 Нелли Джинджия.
В первый день работы единого пункта было привито 36 человек. 20 из них получили первый компонент вакцины, остальные 16 - второй.
"Мы каждого спрашиваем, чем он болел, какие лекарства принимает, есть ли аллергические реакции, измеряем температуру, давление, проверяем сатурацию. На это уходит много времени", - пояснила Джинджия.
Помимо заболеваний и информации об аллергии в протокол вносятся паспортные данные пациента.
Врач добавила, что вакцинация происходит по заранее составленному списку граждан, однако скоро это изменится.
"Мы уже получили холодильник, через неделю получим движок (дизельный генератор – прим.). Сейчас мы с утра составляем список, посылаем машину с медсестрой и небольшим холодильником, она привозит нужное количество лекарства. Когда наш холодильник заработает, большее количество лекарства будет храниться на месте", - добавила Нелли Джинджия.
По приказу начальника Управления здравоохранения администрации города Ирмы Воуба пункты вакцинации в Сухумской городской поликлинике и Поликлинике №3 переведены в единый центр.
Ранее по итогам совещания оперативного штаба по защите населения от коронавируса сообщалось, что планируется приостановить работу нескольких пунктов вакцинации. Главная цель такой меры — минимизировать контакты вакцинированных с больными коронавирусом.