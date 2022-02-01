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На абхазо-российской границе изъяли 170 пачек контрабандных сигарет
На абхазо-российской границе изъяли 170 пачек контрабандных сигарет
У краснодарских таможенников вызвали подозрение граждане, носившие на себе много одежды. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T16:07+0300
2022-02-01T16:07+0300
2022-02-01T16:10+0300
в абхазии
государственная граница
сигареты
криминал
контрабанда
таможня
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли пронос контрабанды 170 пачек (3 400 сигарет) через таможенный пост "Адлер", сообщили на сайте Южного таможенного управления. Ранее таможенниками был остановлен гражданин Абхазии, также имевший на себе много одежды. Он пытался пронести под джинсами, свитером и курткой 100 пачек сигарет (2 000 штук).В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). В Россию для личного пользования разрешен ввоз не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, либо в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-2021-godu-vyyavleno-15-faktov-nezakonnogo-peremescheniya-avtomobiley-iz-abkhazii-v-rossiyu-1037266396.html
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государственная граница, сигареты, криминал, контрабанда, таможня
На абхазо-российской границе изъяли 170 пачек контрабандных сигарет
16:07 01.02.2022 (обновлено: 16:10 01.02.2022)
У краснодарских таможенников вызвали подозрение граждане, носившие на себе много одежды.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik.
Краснодарские таможенники пресекли пронос контрабанды 170 пачек (3 400 сигарет) через таможенный пост "Адлер", сообщили на сайте
Южного таможенного управления.
У служащих вызвал подозрение внешний вид гражданки Абхазии, переходившей границу пешком по "зеленому коридору". На ней было много вещей. Под ее свободным пальто были обнаружены 7 блоков сигарет (70 пачек, 1400 штук).
Ранее таможенниками был остановлен гражданин Абхазии, также имевший на себе много одежды. Он пытался пронести под джинсами, свитером и курткой 100 пачек сигарет (2 000 штук).
Задержанные пояснили, что хотели скрыть сигареты от таможенников, так как знали о запретах и ограничениях при пересечении границы. Сигареты они собирались продать в России. Все пачки были изъяты, образцы направлены на экспертизу.
В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации).
В Россию для личного пользования разрешен ввоз не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, либо в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.