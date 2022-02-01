https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-izyali-170-pachek-kontrabandnykh-sigaret-1037382268.html

На абхазо-российской границе изъяли 170 пачек контрабандных сигарет

На абхазо-российской границе изъяли 170 пачек контрабандных сигарет

У краснодарских таможенников вызвали подозрение граждане, носившие на себе много одежды. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T16:07+0300

2022-02-01T16:07+0300

2022-02-01T16:10+0300

в абхазии

государственная граница

сигареты

криминал

контрабанда

таможня

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли пронос контрабанды 170 пачек (3 400 сигарет) через таможенный пост "Адлер", сообщили на сайте Южного таможенного управления. Ранее таможенниками был остановлен гражданин Абхазии, также имевший на себе много одежды. Он пытался пронести под джинсами, свитером и курткой 100 пачек сигарет (2 000 штук).В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). В Россию для личного пользования разрешен ввоз не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, либо в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-2021-godu-vyyavleno-15-faktov-nezakonnogo-peremescheniya-avtomobiley-iz-abkhazii-v-rossiyu-1037266396.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/tamozhenniki-rossii-presekli-kontrabandu-sigaret-iz-abkhazii-1037299857.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственная граница, сигареты, криминал, контрабанда, таможня