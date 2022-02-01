https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/novyy-poryadok-testirovaniya-na-covid-19-ustanovlen-v-sukhume-1037387039.html

Новый порядок тестирования на COVID-19 установлен в Сухуме

Новый порядок тестирования на COVID-19 установлен в Сухуме

Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T19:56+0300

2022-02-01T19:56+0300

2022-02-01T19:56+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Новый порядок тестирования на COVID-19 установлен в Сухуме, заявил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава столицы Беслан Эшба. Эшба отметил, что каждый пункт забора биоматериала будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена. При этом, по его словам, мазки на ПЦР-диагностику станут брать только у следующих категорий лиц: Глава Сухума сообщил премьер-министру, что поликлиники перешли на ограниченный режим приема пациентов. Однако Беслан Эшба подчеркнул, что нельзя прекращать лечение больных хроническими заболеваниями и в случаях экстренных обращений. 31 января стало известно, что лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин. Работа по забору биоматериала и проведению ПЦР-тестов не прекращается.ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократится с 1500 до 500 в сутки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-sukhuma-mogut-prodlit-1037376895.html

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медицина, вакцинация, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19