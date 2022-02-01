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Новый порядок тестирования на COVID-19 установлен в Сухуме
Новый порядок тестирования на COVID-19 установлен в Сухуме
Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T19:56+0300
2022-02-01T19:56+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Новый порядок тестирования на COVID-19 установлен в Сухуме, заявил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава столицы Беслан Эшба. Эшба отметил, что каждый пункт забора биоматериала будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена. При этом, по его словам, мазки на ПЦР-диагностику станут брать только у следующих категорий лиц: Глава Сухума сообщил премьер-министру, что поликлиники перешли на ограниченный режим приема пациентов. Однако Беслан Эшба подчеркнул, что нельзя прекращать лечение больных хроническими заболеваниями и в случаях экстренных обращений. 31 января стало известно, что лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин. Работа по забору биоматериала и проведению ПЦР-тестов не прекращается.ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократится с 1500 до 500 в сутки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-sukhuma-mogut-prodlit-1037376895.html
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медицина, вакцинация, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19

Новый порядок тестирования на COVID-19 установлен в Сухуме

19:56 01.02.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Новый порядок тестирования на COVID-19 установлен в Сухуме, заявил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава столицы Беслан Эшба.
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Эшба отметил, что каждый пункт забора биоматериала будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена.
При этом, по его словам, мазки на ПЦР-диагностику станут брать только у следующих категорий лиц:
пациенты с явной симптоматикой ОРВИ,
беременные,
пациенты старше 50 лет,
пациенты с высокой температурой в течение нескольких дней независимо от их возраста.
Глава Сухума сообщил премьер-министру, что поликлиники перешли на ограниченный режим приема пациентов.
Однако Беслан Эшба подчеркнул, что нельзя прекращать лечение больных хроническими заболеваниями и в случаях экстренных обращений.
31 января стало известно, что лаборатория санэпидемстанции в Сухуме закрылась на карантин. Работа по забору биоматериала и проведению ПЦР-тестов не прекращается.
ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократится с 1500 до 500 в сутки.
В Абхазии
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