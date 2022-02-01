Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-2-fevralya-1037381764.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 февраля
Побережье республики по-прежнему будет находиться под влиянием теплого Атлантического циклона. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T16:30+0300
2022-02-01T17:08+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0c/1037118249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09406216084e00b457aaa8adbabb71fe.jpg
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В среду 2 февраля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Скорость ветра будет колебаться от слабого до умеренного и составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура морской воды до +9 °С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 75-100 см (2-3 балла). Относительная влажность воздуха - 60-90%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/-meteorolog-rasskazala-kakuyu-zhdat-pogodu-v-abkhazii-v-pervoy-dekade-fevralya-1037370465.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0c/1037118249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_682c395298963cfb7879bcba2da7ffa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 февраля

16:30 01.02.2022 (обновлено: 17:08 01.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Люди на набережной Сухума греются в лучах зимнего солнца
Люди на набережной Сухума греются в лучах зимнего солнца - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Побережье республики по-прежнему будет находиться под влиянием теплого Атлантического циклона.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В среду 2 февраля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Атмосферное давление пониженное, 761 миллиметров ртутного столба.

Скорость ветра будет колебаться от слабого до умеренного и составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от +3 до +8 °С, днем прогреется от +9 до +14 °С.

Температура морской воды до +9 °С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 75-100 см (2-3 балла).
Относительная влажность воздуха - 60-90%.
Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
Радио
Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля
10:10
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский