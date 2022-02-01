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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 февраля
Побережье республики по-прежнему будет находиться под влиянием теплого Атлантического циклона. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T16:30+0300
2022-02-01T16:30+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В среду 2 февраля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Скорость ветра будет колебаться от слабого до умеренного и составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура морской воды до +9 °С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 75-100 см (2-3 балла). Относительная влажность воздуха - 60-90%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/-meteorolog-rasskazala-kakuyu-zhdat-pogodu-v-abkhazii-v-pervoy-dekade-fevralya-1037370465.html
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 февраля
16:30 01.02.2022 (обновлено: 17:08 01.02.2022)
Побережье республики по-прежнему будет находиться под влиянием теплого Атлантического циклона.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В среду 2 февраля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Атмосферное давление пониженное, 761 миллиметров ртутного столба.
Скорость ветра будет колебаться от слабого до умеренного и составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет от +3 до +8 °С, днем прогреется от +9 до +14 °С.
Температура морской воды до +9 °С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 75-100 см (2-3 балла).
Относительная влажность воздуха - 60-90%.