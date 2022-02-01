https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-2-fevralya-1037381764.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 февраля

Побережье республики по-прежнему будет находиться под влиянием теплого Атлантического циклона. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В среду 2 февраля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Скорость ветра будет колебаться от слабого до умеренного и составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура морской воды до +9 °С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 75-100 см (2-3 балла). Относительная влажность воздуха - 60-90%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/-meteorolog-rasskazala-kakuyu-zhdat-pogodu-v-abkhazii-v-pervoy-dekade-fevralya-1037370465.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии