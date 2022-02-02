https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/glavvrach-ses-gagrskogo-rayona-rasskazala-o-rabote-laboratorii-1037396227.html
Главврач СЭС Гагрского района рассказала о работе лаборатории
Главврач СЭС Гагрского района рассказала о работе лаборатории
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии 44 383. Из них 37 106 человек выздоровели, 601 – скончались. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T17:00+0300
2022-02-02T17:00+0300
2022-02-02T17:37+0300
в абхазии
гагрский район
тесты
коронавирусы
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Лаборатория СЭС Гагрского района работает в усиленном режиме, заявила в интервью радио Sputnik главный врач санитарно-эпидемиологической службы Гагрского района Эмине Язычба.Специалист рассказала, что в первую очередь тесты делают беременным женщинам с температурой более двух дней и пожилым людям. "Наша лаборатория может принять максимум 200-250 тестов в день. Из 200 проб 130-140 имеют положительный результат. Забор идет в Цандрыпше, Пицунде и в Гагре. Сейчас у нас высокая нагрузка, и она пока не снижается. К нам начали ездить люди из других городов, поэтому мы принимаем 30-50 человек, Приходится отбирать, кому реально нужно делать ПЦР-тест", – рассказала Язычба. Главврач отметила, что медики лаборатории привиты. Специалисты работают в специальных химкостюмах. Также медик заметила, что госпитализации пациентов стало меньше. Сейчас в районе зафиксировано заболевание коронавирусом у 154 детей. Согласно данным Минздрава Абхазии, в Гагрской районной больнице содержится 28 пациентов с COVID-19. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/glava-rospotrebnadzora-zayavila-chto-omikron-shtamm-poteryal-sposobnost-porazhat-legkie-1037390166.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kvarchiya-ob-omikrone-u-detey-ne-stoit-perezhivat-i-panikovat-1037364054.html
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гагрский район, тесты, коронавирусы, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
Главврач СЭС Гагрского района рассказала о работе лаборатории
17:00 02.02.2022 (обновлено: 17:37 02.02.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии 44 383. Из них 37 106 человек выздоровели, 601 – скончались.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Лаборатория СЭС Гагрского района работает в усиленном режиме, заявила в интервью радио Sputnik главный врач санитарно-эпидемиологической службы Гагрского района Эмине Язычба.
"Лаборатория работает в усиленном режиме. Людей обращается много, поэтому было принято решение разграничить их по категориям. Штамм "омикрона" распространяется быстро, но заболевание протекает легче. Симптомы нового вируса не так выражены изначально. Мы рекомендуем сдавать тест на третий день и при сохранении высокой температуры", – отметила Язычба.
Специалист рассказала, что в первую очередь тесты делают беременным женщинам с температурой более двух дней и пожилым людям.
"Наша лаборатория может принять максимум 200-250 тестов в день. Из 200 проб 130-140 имеют положительный результат. Забор идет в Цандрыпше, Пицунде и в Гагре. Сейчас у нас высокая нагрузка, и она пока не снижается. К нам начали ездить люди из других городов, поэтому мы принимаем 30-50 человек, Приходится отбирать, кому реально нужно делать ПЦР-тест", – рассказала Язычба.
Главврач отметила, что медики лаборатории привиты. Специалисты работают в специальных химкостюмах.
"Сейчас мы больше всего сталкиваемся со штаммом "омикрон". Им легче заразиться, распространение этого вируса происходит быстрее, чем штамма "дельта". Считается, что инкубационный период нового вируса семь дней. Если в семье заразился один человек, буквально на третий день начинают заболевать остальные домочадцы. Но болезнь протекает проще, картина больше похожа на ОРВ. То есть наблюдаются боли в горле, высокая температура, слабость. При этом поражение легких случается редко", – заметила Язычба.
Также медик заметила, что госпитализации пациентов стало меньше. Сейчас в районе зафиксировано заболевание коронавирусом у 154 детей.
Согласно данным Минздрава Абхазии, в Гагрской районной больнице содержится 28 пациентов с COVID-19. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.