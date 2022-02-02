https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/glavvrach-ses-gagrskogo-rayona-rasskazala-o-rabote-laboratorii-1037396227.html

Главврач СЭС Гагрского района рассказала о работе лаборатории

Главврач СЭС Гагрского района рассказала о работе лаборатории

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии 44 383. Из них 37 106 человек выздоровели, 601 – скончались. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T17:00+0300

2022-02-02T17:00+0300

2022-02-02T17:37+0300

в абхазии

гагрский район

тесты

коронавирусы

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Лаборатория СЭС Гагрского района работает в усиленном режиме, заявила в интервью радио Sputnik главный врач санитарно-эпидемиологической службы Гагрского района Эмине Язычба.Специалист рассказала, что в первую очередь тесты делают беременным женщинам с температурой более двух дней и пожилым людям. "Наша лаборатория может принять максимум 200-250 тестов в день. Из 200 проб 130-140 имеют положительный результат. Забор идет в Цандрыпше, Пицунде и в Гагре. Сейчас у нас высокая нагрузка, и она пока не снижается. К нам начали ездить люди из других городов, поэтому мы принимаем 30-50 человек, Приходится отбирать, кому реально нужно делать ПЦР-тест", – рассказала Язычба. Главврач отметила, что медики лаборатории привиты. Специалисты работают в специальных химкостюмах. Также медик заметила, что госпитализации пациентов стало меньше. Сейчас в районе зафиксировано заболевание коронавирусом у 154 детей. Согласно данным Минздрава Абхазии, в Гагрской районной больнице содержится 28 пациентов с COVID-19. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/glava-rospotrebnadzora-zayavila-chto-omikron-shtamm-poteryal-sposobnost-porazhat-legkie-1037390166.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kvarchiya-ob-omikrone-u-detey-ne-stoit-perezhivat-i-panikovat-1037364054.html

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гагрский район, тесты, коронавирусы, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии