https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kongress-naroda-abkhazii-podvel-itogi-pervogo-uchreditelnogo-sezda-1037399846.html

"Конгресс народа Абхазии" подвел итоги первого учредительного съезда

"Конгресс народа Абхазии" подвел итоги первого учредительного съезда

"Конгресс народа Абхазии" – новая организация, созданная по инициативе Центра социально-экономических исследований. Первый съезд состоялся в Сухуме 28 января. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T16:33+0300

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Пресс-конференция по итогам первого учредительного съезда "Конгресса народа Абхазии" состоялась в Сухуме в среду 2 февраля.Член Конгресса Илона Мирцхулава отметила, что площадка создавалась, чтобы обсуждать вопросы, которые требуют реакции со стороны населения, касаются благосостояния граждан, их уровня и качества жизни.По ее словам, из числа избранных делегатов на первом съезде присутствовало 80,4%, что подтверждает легитимность съезда. Остаются свободными еще около 50 мест для представителей сел, которые еще не выдвигали своих делегатов, трудовых коллективов и творческих организаций.Председатель исполнительного комитета "Конгресса народа Абхазии" Давид Пилия положительно оценил итоги работы первого съезда и отметил, что люди заинтересовались деятельностью организации и хотят принимать активное участие в ее работе.Делегат Конгресса Абессалом Кварчия рассказал, что несмотря на то, что членами конгресса были затронуты различные важные темы, общественность и СМИ сделали акцент на вопросе выдачи гражданства жителям Галского района. По мнению Кварчия, многие неправильно интерпретировали слова делегатов."Люди подумали, что если мы затронули вопрос выдачи гражданства жителям Гала, то у меня есть паспорта и я начну их раздавать. Это не так. Но, если ребенок родился в Абхазии, почему мы не даем ему свидетельство о рождении и посылаем в Грузию? Затем гражданина Грузии за счет бюджета мы водим в сад, обучаем в школе. Для чего мы это делаем? Никто не говорил о выдаче паспортов, мы говорили о проблеме самурзаканцев, носителей абхазских фамилий", – сказал он.Кварчия подчеркнул, что Конгресс "не в тренде политической культуры".По словам Давида Пилия, Конгресс от своего имени не имеет полномочий выдвигать кандидатов для участия в предстоящих парламентских выборах."Но, если кто-то из членов зарегистрировался в качестве кандидата, мы окажем помощь, безусловно", – подчеркнул он.Член Конгресса Хатуна Шат-ипа отметила, что Конгресс – гражданский институт, посредник между народом и властью, который будет регулярно работать по двум направлениям. Во-первых, делегаты органа должны будут использовать любые публичные площадки и аргументированно доносить программу Конгресса для формирования общественного мнения. Во-вторых, тезисы будут переведены в документы, которые будут переданы в госструктуры и будут носить рекомендательный характер. Эту функцию будет выполнять исполнительный комитет Конгресса. Он избирается из числа делегатов на два года. Всего 30 человек, включая представителей каждого района."Конгресс народа Абхазии" – новая организация, созданная по инициативе Центра социально-экономических исследований, который возглавляет общественно-политический деятель Олег Дамениа.Основная цель оргаанизации – содействие стремлению народа Абхазии к сохранению своего сообщества, обеспечению его безопасности и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/organizatsiya-obedineniya-natsii-sostoyalsya-pervyy-sezd-kongressa-naroda-abkhazii-1037335434.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-i-mirtskhulava-ob-ozhidaniyakh-ot-kongressa-naroda-abkhazii-1037177010.html

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