https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/organizatsiya-obedineniya-natsii-sostoyalsya-pervyy-sezd-kongressa-naroda-abkhazii-1037335434.html

Организация объединения нации: состоялся первый съезд "Конгресса народа Абхазии"

Организация объединения нации: состоялся первый съезд "Конгресса народа Абхазии"

Первый съезд "Конгресса народа Абхазии" прошел в Сухуме в пятницу, 28 января. На встрече приняли положение новой общественной организации. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T17:55+0300

2022-01-28T17:55+0300

2022-01-28T21:30+0300

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О том, какие цели и задачи преследует "Конгресс народа Абхазии", какие проблемы наиболее острые для членов организации и как они планируют консолидировать абхазское общество, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik"Конгресс народа Абхазии" – новая организация, созданная по инициативе Центра социально-экономических исследований, который возглавляет общественно-политический деятель Олег Дамениа.Основная цель "Конгресса народа Абхазии" – содействие стремлению народа Абхазии к сохранению своего сообщества, обеспечению его безопасности и благополучия, так отмечают участники новой общественной организации.И на первом съезде делегаты очертили круг вопросов, которые необходимо изучить. Серьезную тревогу, как отметили участники съезда, вызывает разобщенность абхазского народа. Именно поэтому основной задачей они ставят консолидацию общества с целью укрепления государства и его институтов.Село – основа государстваОдной из главных проблем государства, как отметили делегаты, стало запустение сел, отток молодого населения в города, и как следствие – упадок сельского хозяйства.По словам старейшины из Гудаутского района Шоты Капба, в селах остались одни пожилые люди, которые уже отработали свой век."Наше собрание посвящено не деньгам, не посту во власти, а объединению народа. Если во время войны мы были едины, то и сейчас должны проявить единство и вместе работать на благо страны. Будущее наше в нашей молодежи. Как видите, для них сегодня нет мест работы", – сказал делегат из Очамчырского района Ирод Хашба и добавил, что за 28 лет не было сделано ничего, чтобы молодые люди могли работать на селе.Общественно-политический деятель Давид Пилия убежден, если не предпринять меры, то придется расплачиваться "развалившимися хозяйствами и неприглядными видами некогда цветущих сел"."Наше многолетнее безделье может обойтись нам очень дорого. Побывав практически во всех селах, я никогда не мог подумать, что в селе Алакумхара (самое крайнее восточное село Абхазии, расположено в предгорьях Галского района - прим.) и селе Мкялрыпш в Гагрском районе живут люди. Меня удивляют мкялрыпшцы, там 53 хозяйства, люди ведут свое хозяйство, растят детей. Вы представьте себе, они более 30 детей каждый день на автобусе везут в школу. А расстояние – 18 верст. Утром в школу, после обеда – домой. Это, во-первых, и материально накладно, и, во-вторых, это какой стресс для детей. Это не так просто. Но все равно люди там живут", – привел он пример.Давид Пилия отметил, что сегодня ни одно село не имеет собственного бюджета, расчетного счета и соответственно ни одного собственно заработанного рубля, а это свидетельствует о том, что они не выступают самостоятельной единицей.Делегаты Конгресса народа Абхазии считают, что вопрос статуса села должен решить новый Парламент, который будет сформирован после очередных выборов в марте. Для этого необходимо принять ряд законов – о сельской кооперации, о личных подсобных хозяйствах и о статусе отдаленных горных сел."Вы знаете, когда мы узнали, что в горных селах люди не только живут и работают, но еще и платят земельный налог, откровенно говоря, я был потрясен. Им надо платить за то, что они живут в таких местах и сохранили село. Конечно, в этом плане будущему Парламенту есть над чем работать. Сохранение села – сохранение нашей страны. Это крайне важный вопрос", – считает Пилия.Восточный рубежСложной и важной проблемой делегаты назвали Галский район, так как за 28 лет не было сделано существенных шагов для того, чтобы интегрировать жителей Самурзакана в абхазское общество.По словам Давида Пилия, в угоду политической конъюнктуры люди были массово лишены гражданства, и сегодня даже дети по рождению не могут получить национального паспорта.Он привел статистику, согласно которой в 2021 году из 275 выпускников школ в Гале осталось всего 17 человек, остальные же уехали в сопредельную страну."Они, конечно, поступают там в разные учебные заведения, многие учатся в Европе. Но мы не должны забывать, что некоторые из них идут служить в армию, поступают в военные училища, заканчивают и становятся офицерами грузинской армии. Как известно, грузинская армия формируется по стандартам НАТО. Насколько для нас это небезопасно? Эти молодые люди хорошо знают Галский район, они знают каждую тропинку. Я считаю, что это очень недальновидно, это серьезная политическая ошибка наших властей, так дальше продолжать нельзя. Нам надо выработать государственную политику как интегрировать Самурзакан в абхазское общество. За 28 лет неужели мы не могли выработать единую политику, мы были обязаны", – добавил он.Директор Гечрыпшской школы Гагрского района Махаз Эшба отметил, что положение жителей Галского района крайне тяжелое."На сегодняшний день мы не можем вернуть фамилии самурзаканцам, которые хотят сделать это. Мы не можем сделать так, чтобы они полюбили язык и традиции страны, в которой они живут. Положение тяжелое. Отпустить мы их не хотим, а оставить тоже не осиливаем. Мы должны объединиться", – считает Эшба.Качественный ПарламентДавид Пилия подчеркнул, что от качества избранного Парламента зависит будущее Абхазии. По его мнению, необходимо изменить закон о выборах в Народное Собрание, чтобы депутатами не становились люди "с улицы", "с темным прошлым и непонятным настоящим"."К сожалению, сложившаяся практика за последние 28 лет показывает, что современные технологии, заимствованные у чужой страны, становятся для нас привычными, и есть опасность, что по накатанному пройдут и эти выборы. Вы посмотрите, сколько людей с улицы хотят попасть в Парламент. С решением этой проблемы мы опоздали. Мы должны были принять новый закон о выборах в Парламент, в котором должны быть предусмотрены соответствующие барьеры и фильтры, чтобы люди не попадали в Парламент с темным прошлым или непонятным настоящим. Конечно, много молодых людей хотят быть в Парламенте. Но, скажем так, в 24-25 лет стать депутатом Парламента – это, конечно, серьезная ошибка. В этом возрасте, как правило, люди начинают формироваться. А человек, как правило, только после 40 лет формируется как политик. А член Парламента – политик. Для нас важно, чтобы в Парламент пришли люди взрослые. Посмотрите опыт работы европейского парламента, там молодых людей практически нет, там все взрослые", – привел он пример.Конгресс выработал критерии, согласно которым кандидат в депутаты должен быть политически чистоплотен, образован, имел опыт работы по профессии, а также активно участвовал в общественной и политической жизни страны, ибо "член Парламента – политик, которому постоянно надо говорить с народом", а депутатам, которые попадут в новый созыв Народного Собрания, необходимо принять решение о сложении неприкосновенности. Народные избранники, как отметили делегаты, также должны отказаться от благ, которые дает им этот пост, в том числе от дорогостоящих служебных автомобилей, которые дорого обходятся и в обслуживании.По завершении съезда делегаты приняли положение "Конгресса народа Абхазии". Председателем организации избран Давид Пилия.

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