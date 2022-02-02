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Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружен в России
Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружен в России
Ранее датские ученые сообщали, что подвид ВА.2 гораздо заразнее оригинального штамма ВА.1 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T19:35+0300
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В России зафиксирован подвид "омикрона" ВА.2, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.Чиновница добавила, что подвид BA.3 на территории России не выявлен.Омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в ноябре в странах Африки и, по данным Всемирной организации здравоохранения, делится на несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. В данный момент вариант "омикрона" BA.2 уже обнаружен в 57 странах мира, в некоторых из них, например, в Дании, он вытесняет оригинальный вариант заболевания.Датские ученые из Государственного института сывороток выяснили, что вариант BA.2 отличается от BA.1 несколькими мутациями, и характеризуется более высокой заразностью. По данным специалистов, человек, инфицированный "омикроном" BA.2 имеет 39% шанс заразить членов своей семьи, в то время как в случае с оригинальным штаммом заразность составляла 29%.Ученые также отметили, что вакцина является способом снижения риска распространения заболевания. Институт подчеркивает, что данное исследование пока не прошло все необходимые коллегиальные проверки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kvarchiya-ob-omikrone-u-detey-ne-stoit-perezhivat-i-panikovat-1037364054.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/glava-rospotrebnadzora-zayavila-chto-omikron-shtamm-poteryal-sposobnost-porazhat-legkie-1037390166.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, в мире

Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружен в России

19:35 02.02.2022 (обновлено: 19:47 02.02.2022)
© AFP 2021 / HAZEM BADERПалестинский лаборант из Министерства здравоохранения обрабатывает большое количество образцов мазков из носа для тестирования на коронавирус в оккупированном городе Хеврон на Западном берегу
Палестинский лаборант из Министерства здравоохранения обрабатывает большое количество образцов мазков из носа для тестирования на коронавирус в оккупированном городе Хеврон на Западном берегу - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / HAZEM BADER
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Ранее датские ученые сообщали, что подвид ВА.2 гораздо заразнее оригинального штамма ВА.1
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В России зафиксирован подвид "омикрона" ВА.2, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
"Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан", - сообщила Попова.
Чиновница добавила, что подвид BA.3 на территории России не выявлен.
Омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в ноябре в странах Африки и, по данным Всемирной организации здравоохранения, делится на несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3.
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10:28
В данный момент вариант "омикрона" BA.2 уже обнаружен в 57 странах мира, в некоторых из них, например, в Дании, он вытесняет оригинальный вариант заболевания.
Датские ученые из Государственного института сывороток выяснили, что вариант BA.2 отличается от BA.1 несколькими мутациями, и характеризуется более высокой заразностью. По данным специалистов, человек, инфицированный "омикроном" BA.2 имеет 39% шанс заразить членов своей семьи, в то время как в случае с оригинальным штаммом заразность составляла 29%.
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09:15
Ученые также отметили, что вакцина является способом снижения риска распространения заболевания.
Институт подчеркивает, что данное исследование пока не прошло все необходимые коллегиальные проверки.
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