https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/pogranichniki-izyali-kontrabandnoe-mayning-oborudovanie-na-granitse-s-abkhaziey-1037394846.html

Пограничники изъяли контрабандное майнинг-оборудование на границе с Абхазией

Пограничники изъяли контрабандное майнинг-оборудование на границе с Абхазией

Нелегальное оборудование пытались вывезти из Абхазии в тайнике автомобиля. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T13:50+0300

2022-02-02T13:50+0300

2022-02-02T14:38+0300

государственная граница

сочи

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного ввоза оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии в Россию, пишет Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу Погрануправления.Контрабандное оборудование обнаружили в тайнике автомобиля марки Mercedes.Всего было обнаружено и изъято пять собранных систем для майнинга криптовалюты, а также четыре запасных блока питания к ним.Оборудование и автомобиль передали представителям таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/zapret-kriptovalyut-v-kitae-vytesnit-mayning-v-drugie-strany-1036436694.html

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