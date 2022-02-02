https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/pogranichniki-izyali-kontrabandnoe-mayning-oborudovanie-na-granitse-s-abkhaziey-1037394846.html
Пограничники изъяли контрабандное майнинг-оборудование на границе с Абхазией
Пограничники изъяли контрабандное майнинг-оборудование на границе с Абхазией
Нелегальное оборудование пытались вывезти из Абхазии в тайнике автомобиля. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T13:50+0300
2022-02-02T13:50+0300
2022-02-02T14:38+0300
государственная граница
сочи
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного ввоза оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии в Россию, пишет Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу Погрануправления.Контрабандное оборудование обнаружили в тайнике автомобиля марки Mercedes.Всего было обнаружено и изъято пять собранных систем для майнинга криптовалюты, а также четыре запасных блока питания к ним.Оборудование и автомобиль передали представителям таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/zapret-kriptovalyut-v-kitae-vytesnit-mayning-v-drugie-strany-1036436694.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственная граница, сочи, майнинг в абхазии
Пограничники изъяли контрабандное майнинг-оборудование на границе с Абхазией
13:50 02.02.2022 (обновлено: 14:38 02.02.2022)
Нелегальное оборудование пытались вывезти из Абхазии в тайнике автомобиля.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik.
Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного ввоза оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии в Россию, пишет
Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу Погрануправления.
Контрабандное оборудование обнаружили в тайнике автомобиля марки Mercedes.
Всего было обнаружено и изъято пять собранных систем для майнинга криптовалюты, а также четыре запасных блока питания к ним.
Оборудование и автомобиль передали представителям таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения.