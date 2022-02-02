https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/tsentrizbirkom-zaregistriroval-110-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037402714.html
Центризбирком зарегистрировал 110 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Центризбирком зарегистрировал 110 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Выборы в Парламент Абхазии пройдут 12 марта. В законодательный орган республики изберутся 35 депутатов. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Центризбирком зарегистрировал 110 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии.В среду, 2 февраля, четыре инициативные группы зарегистрировали своих кандидатов: На 2 февраля ЦИК зарегистрировал 110 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/tri-politicheskie-partii-vydvinuli-kandidatov-v-parlament-1037385353.html
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Центризбирком зарегистрировал 110 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
18:15 02.02.2022 (обновлено: 19:01 02.02.2022)
Выборы в Парламент Абхазии пройдут 12 марта. В законодательный орган республики изберутся 35 депутатов.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Центризбирком зарегистрировал 110 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии.
В среду, 2 февраля, четыре инициативные группы зарегистрировали своих кандидатов:
Астамур Тарба по избирательному округу №29 (Члоуский),
Алхас Барциц по избирательному округу №13 (Гагрский городской),
Сария Чамагуа по избирательному округу №35 (Галский),
Давид Пилия по избирательному округу № 9 (Восточный).
На 2 февраля ЦИК зарегистрировал 110 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.