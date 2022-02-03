https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/moskva-priznana-luchshim-gorodom-mira-po-kachestvu-zhizni-i-razvitiyu-infrastruktury-1037411683.html

Москва признана лучшим городом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры

Москва признана лучшим городом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры

В тройку лидеров наряду с Москвой вошли Сингапур и Торонто. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T13:22+0300

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. ООН назвала российскую столицу лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры, сообщают официальные документы, опубликованные на сайте организации.Эксперты проанализировали показатели 50 крупных городов в разных частях света и включили в рейтинг 29 из них.В список вошли мегаполисы, расположенные в Латинской Америке (Богота, Буэнос-Айрес, Лима, Мехико, Сантьяго, Сан-Паулу), Африке (Дар-эс-Салам, Лагос, Найроби), Азии (Бангкок, Гонконг, Дели, Джакарта, Осака, Пекин, Сеул, Сингапур, Токио, Хошимин, Шанхай, Ухань), Европе (Лондон, Мадрид, Москва, Париж), Северной Америке (Нью-Йорк, Торонто), Австралии (Сидней) и на Ближнем Востоке (Эр-Рияд).Города оценивались по нескольким показателям: продуктивность экономики, развитие инфраструктуры, качество жизни, равенство и социальная инклюзия, экологическая устойчивость, управление и законодательство. Немаловажным был и баланс между всеми этими показателями.Вторым сильным качеством российской столицы стали показатели качества жизни москвичей. При оценке учитывались уровень здравоохранения и образования, науки и технологий, досуга и культуры, общественных пространств и безопасности.Кроме того, в категории "Управление и законодательство", учитывающей уровень участия жителей в жизни города, условия для ведения бизнеса и управление городским развитием, Москва вошла в десятку самых развитых городов мира."Индекс городского процветания" ООН-Хабитат разработан с целью координации усилий всех стран мира в области устойчивого городского развития. В обязанности организации входит оказание помощи мировому сообществу в улучшении условий жизни 100 млн жителей трущоб.Полная версия, включающая в себя более подробные данные, будет опубликована 31 марта.

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