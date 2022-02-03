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https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/moskva-priznana-luchshim-gorodom-mira-po-kachestvu-zhizni-i-razvitiyu-infrastruktury-1037411683.html
Москва признана лучшим городом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры
Москва признана лучшим городом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры
В тройку лидеров наряду с Москвой вошли Сингапур и Торонто. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T13:22+0300
2022-02-03T13:50+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. ООН назвала российскую столицу лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры, сообщают официальные документы, опубликованные на сайте организации.Эксперты проанализировали показатели 50 крупных городов в разных частях света и включили в рейтинг 29 из них.В список вошли мегаполисы, расположенные в Латинской Америке (Богота, Буэнос-Айрес, Лима, Мехико, Сантьяго, Сан-Паулу), Африке (Дар-эс-Салам, Лагос, Найроби), Азии (Бангкок, Гонконг, Дели, Джакарта, Осака, Пекин, Сеул, Сингапур, Токио, Хошимин, Шанхай, Ухань), Европе (Лондон, Мадрид, Москва, Париж), Северной Америке (Нью-Йорк, Торонто), Австралии (Сидней) и на Ближнем Востоке (Эр-Рияд).Города оценивались по нескольким показателям: продуктивность экономики, развитие инфраструктуры, качество жизни, равенство и социальная инклюзия, экологическая устойчивость, управление и законодательство. Немаловажным был и баланс между всеми этими показателями.Вторым сильным качеством российской столицы стали показатели качества жизни москвичей. При оценке учитывались уровень здравоохранения и образования, науки и технологий, досуга и культуры, общественных пространств и безопасности.Кроме того, в категории "Управление и законодательство", учитывающей уровень участия жителей в жизни города, условия для ведения бизнеса и управление городским развитием, Москва вошла в десятку самых развитых городов мира."Индекс городского процветания" ООН-Хабитат разработан с целью координации усилий всех стран мира в области устойчивого городского развития. В обязанности организации входит оказание помощи мировому сообществу в улучшении условий жизни 100 млн жителей трущоб.Полная версия, включающая в себя более подробные данные, будет опубликована 31 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-moskve-otkryli-10-novykh-stantsiy-metro-na-bolshoy-koltsevoy-linii-1036638723.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/moskva-stala-pervoy-v-evrope-i-tretey-v-mire-v-reytinge-antikovidnykh-innovatsiy-1036547477.html
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в мире, оон, москва

Москва признана лучшим городом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры

13:22 03.02.2022 (обновлено: 13:50 03.02.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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В тройку лидеров наряду с Москвой вошли Сингапур и Торонто.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. ООН назвала российскую столицу лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры, сообщают официальные документы, опубликованные на сайте организации.
Эксперты проанализировали показатели 50 крупных городов в разных частях света и включили в рейтинг 29 из них.
В список вошли мегаполисы, расположенные в Латинской Америке (Богота, Буэнос-Айрес, Лима, Мехико, Сантьяго, Сан-Паулу), Африке (Дар-эс-Салам, Лагос, Найроби), Азии (Бангкок, Гонконг, Дели, Джакарта, Осака, Пекин, Сеул, Сингапур, Токио, Хошимин, Шанхай, Ухань), Европе (Лондон, Мадрид, Москва, Париж), Северной Америке (Нью-Йорк, Торонто), Австралии (Сидней) и на Ближнем Востоке (Эр-Рияд).
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Города оценивались по нескольким показателям: продуктивность экономики, развитие инфраструктуры, качество жизни, равенство и социальная инклюзия, экологическая устойчивость, управление и законодательство. Немаловажным был и баланс между всеми этими показателями.

По мнению экспертов, Москва обладает самой развитой инфраструктурой - это и городской транспорт, в том числе уровень включенности в международные транспортные потоки, жилищная и социальная инфраструктура, технологичность, уровень городской мобильности и эффективность использования городского пространства.

Вторым сильным качеством российской столицы стали показатели качества жизни москвичей. При оценке учитывались уровень здравоохранения и образования, науки и технологий, досуга и культуры, общественных пространств и безопасности.
Кроме того, в категории "Управление и законодательство", учитывающей уровень участия жителей в жизни города, условия для ведения бизнеса и управление городским развитием, Москва вошла в десятку самых развитых городов мира.
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"Индекс городского процветания" ООН-Хабитат разработан с целью координации усилий всех стран мира в области устойчивого городского развития. В обязанности организации входит оказание помощи мировому сообществу в улучшении условий жизни 100 млн жителей трущоб.
Полная версия, включающая в себя более подробные данные, будет опубликована 31 марта.
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