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https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/novyy-poryadok-provedeniya-ptsr-testov-razyasnili-v-minzdrave-1037414618.html
Новый порядок проведения ПЦР-тестов разъяснили в Минздраве
Новый порядок проведения ПЦР-тестов разъяснили в Минздраве
ПЦР-тестирование в Абхазии проводится в трех лабораториях – Гагрской, Очамчырской и Сухумской. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T18:00+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. ПЦР-диагностика будет проводиться определенным категориям граждан, сообщила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА, советник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа.По словам Матуа, тестирование будет проводиться беременным и кормящим женщинам, возрастным пациентам и тем, у кого ярко выражена клиническая симптоматика, например, высокая температура сохраняется больше двух дней. Всем остальным гражданам проводят только экспресс-диагностику.Лаборатории Абхазии справляются с работой, несмотря на то, что из-за болезни части сотрудников пришлось перераспределить нагрузку по исследованию биоматериалов, отметила Матуа.По словам заведующей лабораторией, подобное развитие событий было предусмотрено, и план по перераспределению потоков пациентов был разработан заранее. Благодаря этому удается справиться с серьезной нагрузкой.По ее словам, при явных признаках заболевания человека будут считать положительным, но лабораторно не подтвержденным. Если результат теста на третий день болезни был отрицательным, но признаки болезни еще сохраняются, то необходимо провести повторное тестирование на пятые-шестые сутки.Матуа также добавила, что ПЦР-тесты чувствительны к "омикрону". Главное – своевременно сдать биологический материал, лучше всего на третьи сутки. Если болезнь подтвердилась, пациенту необходимо уйти на самоизоляцию, при "омикроне" этот срок составляет 10 дней. При дельта-штамме COVID-19 гражданам приходилось находиться на самоизоляции 21 день.Пациенты, у которых болезнь протекала легко, после десятидневной самоизоляции не нуждаются в повторном анализе. Исключение будут составлять люди с иммунодефицитом и те, у кого болезнь протекала особенно сложно. По словам Алисы Матуа, если человек вакцинирован или болел ранее, то "встречу" с омикроном он переносит очень легко. Но расслабляться не стоит, так как помимо "омикрона", в Абхазии все еще циркулирует дельта-штамм.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kvarchiya-ob-omikrone-u-detey-ne-stoit-perezhivat-i-panikovat-1037364054.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minzdrav-utverdil-vremennyy-grafik-raboty-ptsr-punktov-1037300673.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, диагностика

Новый порядок проведения ПЦР-тестов разъяснили в Минздраве

18:00 03.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСдача донорской плазмы с антителами к COVID-19
Сдача донорской плазмы с антителами к COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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ПЦР-тестирование в Абхазии проводится в трех лабораториях – Гагрской, Очамчырской и Сухумской.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. ПЦР-диагностика будет проводиться определенным категориям граждан, сообщила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА, советник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа.
По словам Матуа, тестирование будет проводиться беременным и кормящим женщинам, возрастным пациентам и тем, у кого ярко выражена клиническая симптоматика, например, высокая температура сохраняется больше двух дней. Всем остальным гражданам проводят только экспресс-диагностику.
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Вчера, 10:28
Лаборатории Абхазии справляются с работой, несмотря на то, что из-за болезни части сотрудников пришлось перераспределить нагрузку по исследованию биоматериалов, отметила Матуа.
По словам заведующей лабораторией, подобное развитие событий было предусмотрено, и план по перераспределению потоков пациентов был разработан заранее. Благодаря этому удается справиться с серьезной нагрузкой.

“Восточная Абхазия исследует биоматериалы в очамчырской лаборатории, бзыбская часть - в Гагре. Биоматериал, который собирается по Сухуму, исследуется в головной сухумской лаборатории", – пояснила Матуа.

По ее словам, при явных признаках заболевания человека будут считать положительным, но лабораторно не подтвержденным. Если результат теста на третий день болезни был отрицательным, но признаки болезни еще сохраняются, то необходимо провести повторное тестирование на пятые-шестые сутки.
Матуа также добавила, что ПЦР-тесты чувствительны к "омикрону". Главное – своевременно сдать биологический материал, лучше всего на третьи сутки.
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26 января, 15:41
Если болезнь подтвердилась, пациенту необходимо уйти на самоизоляцию, при "омикроне" этот срок составляет 10 дней. При дельта-штамме COVID-19 гражданам приходилось находиться на самоизоляции 21 день.
Пациенты, у которых болезнь протекала легко, после десятидневной самоизоляции не нуждаются в повторном анализе. Исключение будут составлять люди с иммунодефицитом и те, у кого болезнь протекала особенно сложно.
По словам Алисы Матуа, если человек вакцинирован или болел ранее, то "встречу" с омикроном он переносит очень легко. Но расслабляться не стоит, так как помимо "омикрона", в Абхазии все еще циркулирует дельта-штамм.
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