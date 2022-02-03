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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 февраля
Территория побережья республики окажется под влиянием холодного атмосферного фронта атлантического циклона. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T15:45+0300
2022-02-03T15:45+0300
2022-02-03T16:15+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В пятницу, 4 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии страны. Ночью и утром будет преимущественно без осадков. Днем возможен умеренный дождь, переходящий в сильный, дождь со снегом. К вечеру местами возможен снег.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный. Его скорость составит 3 – 8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90 %.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/-meteorolog-rasskazala-kakuyu-zhdat-pogodu-v-abkhazii-v-pervoy-dekade-fevralya-1037370465.html
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погода в абхазии, новости, снег, дождь
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 февраля
15:45 03.02.2022 (обновлено: 16:15 03.02.2022)
Территория побережья республики окажется под влиянием холодного атмосферного фронта атлантического циклона.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В пятницу, 4 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии страны.
Ночью и утром будет преимущественно без осадков. Днем возможен умеренный дождь, переходящий в сильный, дождь со снегом. К вечеру местами возможен снег.
В предгорьях и горах Абхазии будет идти снег.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный. Его скорость составит 3 – 8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды составит +9° С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.