https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/zaderzhan-podozrevaemyy-v-serii-razboynykh-napadeniy-v-galskom-rayone-1037406783.html

Задержан подозреваемый в серии разбойных нападений в Галском районе

Задержан подозреваемый в серии разбойных нападений в Галском районе

Мужчина находился в розыске более одиннадцати лет. Его задержали в Гале сотрудники угрозыска МВД совместно с оперативниками ОВД по Галскому району. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T08:45+0300

2022-02-03T08:45+0300

2022-02-03T10:25+0300

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Задержан житель села Абаакыт Гогита Гулуа, подозреваемый в серии разбойных нападений, совершенных с 13 декабря 2009 года по 29 декабря 2010 года в Галском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В отношении Гулуа возобновлено производство по уголовному делу. В ходе предварительного следствия установлено, что 13 декабря 2009 года Гулуа совместно и по предварительному сговору с Бицадзе Т. Н., Дзандзава Д. В, Дзандзава А. С. и Читая О. Г. совершили в селе Шашиквара Галского района разбойное нападение на жителя села. Из его дома были похищены деньги, бытовая техника, личные вещи и 300 килограммов ореха. Нападавшие скрылись на принадлежащем потерпевшему автомобиле "Газель". 14 января 2010 года вооруженные Гулуа Г. В., Дзандзава Д. В., Бицадзе Т. Н., Дзандзава А. С., Антия М. М. и Читая О. Г. совершили разбойное нападение на семью, похитив деньги и ювелирные изделия. 29 декабря 2010 года те же лица, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, угрожая применить насилие, похитили деньги, 150 килограммов ореха, хозяйственную, строительную и бытовую технику, личные вещи, мобильные телефоны, автозапчасти и автомобиль ВАЗ-2106 из дома жителей села Реп Галского района. Фигуранты преступлений в разный период времени были привлечены к уголовной ответственности, кроме Гулуа, который до 21 января этого года скрывался от следствия. Гогита Гулуа взят под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/mvd-abkhazii-preseklo-krupnyy-sbyt-narkotikov-v-gale-1037049180.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/narkotiki-oruzhie-razboy-i-besporyadki-mvd-abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1036913508.html

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