Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/narkotiki-oruzhie-razboy-i-besporyadki-mvd-abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1036913508.html
Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T12:30+0300
2021-12-25T15:02+0300
мвд абхазии
в абхазии
наркотики
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_40442d21cd15a2286641ce00553c2a9f.jpg
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку.Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии изъяли наркотическое вещество в особо крупном размере, которое незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района. Автомобиль под управлением Ромика Маркосяна сотрудники УКОН остановили в Сухуме. В багажнике среди технических средств мужчина хранил две пластмассовые емкости с марихуаной. Общий вес изъятого вещества составил 131,36 грамм. В отношении Маркосяна возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства в особо крупном размере. Под водительским сидением своего автомобиля "Мercedes-benz" мужчина хранил медицинский шприц с метадоном, наркотическое вещество изъяли при досмотре машины. В отношении Хварцкия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.В аналогичном преступлении обвиняется житель столицы Темур Ломия, 1995 года рождения. Автомобиль под его управлением был остановлен на посту ГАИ "Мачара". При осмотре машины в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан был обнаружен и изъят медицинский шприц с метадоном.Уголовное дело, возбужденное в отношении Темура Ломия по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещество расследует отдел дознания МВД, последний отпущен под подписку о невыезде.В незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотического средства обвиняется житель Сухума Рамин Газаев. Мужчина был задержан сотрудниками угрозыска первого отдела милиции столичного РОВД. Машину под управлением Газаева остановили в Сухуме, в ней обнаружили огнестрельное оружие карабин Сайга калибра 9 миллиметров и 20 патронов к нему, а также медицинский шприц с метадоном. В отношении Газаева возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Сотрудники первого отдела милиции УВД Сухума раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное в ночь на 9 декабря этого года в столице. Жителя Сухума Эдуарда Джинджолия обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном хранении наркотического вещества.По данным следствия, примерно в 01:30 9 декабря двое вооруженных лиц в масках проникли в дом на улице Авидзба, где под угрозой физической расправы в отношении членов семьи заявителя завладели деньгами в сумме 150 тысяч рублей и тремя аппаратами по добыче криптовалют, после чего скрылись с места происшествия на машине Honda Fit белого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.Подозреваемый дал признательные показания в совершении разбоя, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.Также сообщается, что личным составом МВД ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе и в части незаконного приобретения, хранения и распространения психотропных веществ среди участников массовых беспорядков в Сухуме 21 декабря. Кроме того, предусмотренные законом действия также направлены на установление лиц из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков. Данные мероприятия МВД Абхазии проводит в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному столичной прокуратурой по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/delo-rossiyanki-sbyvavshey-narkotiki-v-abkhazii-peredano-v-sud-1036671385.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/mvd-abkhazii-vozbudilo-ugolovnye-dela-za-khranenie-i-perevozku-narkotikov-1036688274.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/v-sukhume-zaderzhan-uchastnik-razboya-ukravshiy-dengi-i-mayning-oborudovanie-1036834628.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-organizatsiyu-i-uchastie-v-besporyadkakh-vo-vremya-mitinga-v-sukhume-1036876403.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_163adae1a0663bc09bb44d941ff99d06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, наркотики, оружие

Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

12:30 25.12.2021 (обновлено: 15:02 25.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку.
Заседание суда - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
В Абхазии
Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд
10 декабря, 10:20
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии изъяли наркотическое вещество в особо крупном размере, которое незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района.
Автомобиль под управлением Ромика Маркосяна сотрудники УКОН остановили в Сухуме. В багажнике среди технических средств мужчина хранил две пластмассовые емкости с марихуаной. Общий вес изъятого вещества составил 131,36 грамм. В отношении Маркосяна возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства в особо крупном размере.
Проживающий в Сухуме Энвер Хварцкия обвиняется в незаконных приобретении, перевозке, хранении без цели сбыта наркотического вещества. Хварцкия был задержан сотрудниками Бзыбского отдела милиции УВД по Гагрскому району на посту ГАИ "Бзыбь".
Под водительским сидением своего автомобиля "Мercedes-benz" мужчина хранил медицинский шприц с метадоном, наркотическое вещество изъяли при досмотре машины.
В отношении Хварцкия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
В аналогичном преступлении обвиняется житель столицы Темур Ломия, 1995 года рождения.
Машины милиции Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
В Абхазии
МВД Абхазии возбудило уголовные дела за хранение и перевозку наркотиков
11 декабря, 15:52
Автомобиль под его управлением был остановлен на посту ГАИ "Мачара". При осмотре машины в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан был обнаружен и изъят медицинский шприц с метадоном.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Темура Ломия по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещество расследует отдел дознания МВД, последний отпущен под подписку о невыезде.
В незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотического средства обвиняется житель Сухума Рамин Газаев. Мужчина был задержан сотрудниками угрозыска первого отдела милиции столичного РОВД. Машину под управлением Газаева остановили в Сухуме, в ней обнаружили огнестрельное оружие карабин Сайга калибра 9 миллиметров и 20 патронов к нему, а также медицинский шприц с метадоном.
В отношении Газаева возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Сотрудники первого отдела милиции УВД Сухума раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное в ночь на 9 декабря этого года в столице.
Машина УВД на месте обнаружения останков костей. Фото с места события. - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
В Абхазии
В Сухуме задержан участник разбоя, укравший деньги и майнинг-оборудование
20 декабря, 09:42
Жителя Сухума Эдуарда Джинджолия обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном хранении наркотического вещества.
По данным следствия, примерно в 01:30 9 декабря двое вооруженных лиц в масках проникли в дом на улице Авидзба, где под угрозой физической расправы в отношении членов семьи заявителя завладели деньгами в сумме 150 тысяч рублей и тремя аппаратами по добыче криптовалют, после чего скрылись с места происшествия на машине Honda Fit белого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.
Иномарка была остановлена оперативниками на улице Гумистинская, ею управлял Джинджолия Эдуард Гивиевич, 1986 года рождения. При осмотре автомобиля в багажном отсеке было обнаружено и изъято наркотическое вещество "марихуана".
Подозреваемый дал признательные показания в совершении разбоя, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.
Также сообщается, что личным составом МВД ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе и в части незаконного приобретения, хранения и распространения психотропных веществ среди участников массовых беспорядков в Сухуме 21 декабря.
Прокуратура Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
В Абхазии
Возбуждено уголовное дело за организацию и участие в беспорядках во время митинга в Сухуме
23 декабря, 11:00
Кроме того, предусмотренные законом действия также направлены на установление лиц из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков.
Данные мероприятия МВД Абхазии проводит в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному столичной прокуратурой по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
15:30Штормовое предупреждение из-за сильного ветра продлили в Сочи
14:47Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль
14:00Избрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"
13:15Незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в России
12:30Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
11:40Врач назвал привычки, которые повышают риск заражения COVID-19
10:51"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
10:03Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума
09:30Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"
08:45Католическое Рождество празднуют во всем мире и в Абхазии
ВчераМенее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки
ВчераОбщественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным в Сухуме
ВчераПожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
ВчераХаритон Агрба стал обладателем боксерского титула IBF European
ВчераРоссия укрепляет мир: добрым словом, "Бореем" и "Ясенем"
ВчераБукеты из аджинджуха и новогодние пряники: в Гудауте прошла первая ярмарка
ВчераСоздана рабочая группа для выработки предложений по защите журналистов
ВчераАбхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше
ВчераТакие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии