https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/narkotiki-oruzhie-razboy-i-besporyadki-mvd-abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1036913508.html

Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T12:30+0300

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку.Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии изъяли наркотическое вещество в особо крупном размере, которое незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района. Автомобиль под управлением Ромика Маркосяна сотрудники УКОН остановили в Сухуме. В багажнике среди технических средств мужчина хранил две пластмассовые емкости с марихуаной. Общий вес изъятого вещества составил 131,36 грамм. В отношении Маркосяна возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства в особо крупном размере. Под водительским сидением своего автомобиля "Мercedes-benz" мужчина хранил медицинский шприц с метадоном, наркотическое вещество изъяли при досмотре машины. В отношении Хварцкия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.В аналогичном преступлении обвиняется житель столицы Темур Ломия, 1995 года рождения. Автомобиль под его управлением был остановлен на посту ГАИ "Мачара". При осмотре машины в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан был обнаружен и изъят медицинский шприц с метадоном.Уголовное дело, возбужденное в отношении Темура Ломия по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещество расследует отдел дознания МВД, последний отпущен под подписку о невыезде.В незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотического средства обвиняется житель Сухума Рамин Газаев. Мужчина был задержан сотрудниками угрозыска первого отдела милиции столичного РОВД. Машину под управлением Газаева остановили в Сухуме, в ней обнаружили огнестрельное оружие карабин Сайга калибра 9 миллиметров и 20 патронов к нему, а также медицинский шприц с метадоном. В отношении Газаева возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Сотрудники первого отдела милиции УВД Сухума раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное в ночь на 9 декабря этого года в столице. Жителя Сухума Эдуарда Джинджолия обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном хранении наркотического вещества.По данным следствия, примерно в 01:30 9 декабря двое вооруженных лиц в масках проникли в дом на улице Авидзба, где под угрозой физической расправы в отношении членов семьи заявителя завладели деньгами в сумме 150 тысяч рублей и тремя аппаратами по добыче криптовалют, после чего скрылись с места происшествия на машине Honda Fit белого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.Подозреваемый дал признательные показания в совершении разбоя, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.Также сообщается, что личным составом МВД ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе и в части незаконного приобретения, хранения и распространения психотропных веществ среди участников массовых беспорядков в Сухуме 21 декабря. Кроме того, предусмотренные законом действия также направлены на установление лиц из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков. Данные мероприятия МВД Абхазии проводит в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному столичной прокуратурой по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.

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мвд абхазии, наркотики, оружие