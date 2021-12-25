https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/narkotiki-oruzhie-razboy-i-besporyadki-mvd-abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1036913508.html
Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T12:30+0300
2021-12-25T12:30+0300
2021-12-25T15:02+0300
мвд абхазии
в абхазии
наркотики
оружие
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку.Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии изъяли наркотическое вещество в особо крупном размере, которое незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района. Автомобиль под управлением Ромика Маркосяна сотрудники УКОН остановили в Сухуме. В багажнике среди технических средств мужчина хранил две пластмассовые емкости с марихуаной. Общий вес изъятого вещества составил 131,36 грамм. В отношении Маркосяна возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства в особо крупном размере. Под водительским сидением своего автомобиля "Мercedes-benz" мужчина хранил медицинский шприц с метадоном, наркотическое вещество изъяли при досмотре машины. В отношении Хварцкия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.В аналогичном преступлении обвиняется житель столицы Темур Ломия, 1995 года рождения. Автомобиль под его управлением был остановлен на посту ГАИ "Мачара". При осмотре машины в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан был обнаружен и изъят медицинский шприц с метадоном.Уголовное дело, возбужденное в отношении Темура Ломия по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещество расследует отдел дознания МВД, последний отпущен под подписку о невыезде.В незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотического средства обвиняется житель Сухума Рамин Газаев. Мужчина был задержан сотрудниками угрозыска первого отдела милиции столичного РОВД. Машину под управлением Газаева остановили в Сухуме, в ней обнаружили огнестрельное оружие карабин Сайга калибра 9 миллиметров и 20 патронов к нему, а также медицинский шприц с метадоном. В отношении Газаева возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Сотрудники первого отдела милиции УВД Сухума раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное в ночь на 9 декабря этого года в столице. Жителя Сухума Эдуарда Джинджолия обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном хранении наркотического вещества.По данным следствия, примерно в 01:30 9 декабря двое вооруженных лиц в масках проникли в дом на улице Авидзба, где под угрозой физической расправы в отношении членов семьи заявителя завладели деньгами в сумме 150 тысяч рублей и тремя аппаратами по добыче криптовалют, после чего скрылись с места происшествия на машине Honda Fit белого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.Подозреваемый дал признательные показания в совершении разбоя, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.Также сообщается, что личным составом МВД ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе и в части незаконного приобретения, хранения и распространения психотропных веществ среди участников массовых беспорядков в Сухуме 21 декабря. Кроме того, предусмотренные законом действия также направлены на установление лиц из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков. Данные мероприятия МВД Абхазии проводит в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному столичной прокуратурой по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/mvd-abkhazii-vozbudilo-ugolovnye-dela-za-khranenie-i-perevozku-narkotikov-1036688274.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/v-sukhume-zaderzhan-uchastnik-razboya-ukravshiy-dengi-i-mayning-oborudovanie-1036834628.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-organizatsiyu-i-uchastie-v-besporyadkakh-vo-vremya-mitinga-v-sukhume-1036876403.html
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мвд абхазии, наркотики, оружие
Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
12:30 25.12.2021 (обновлено: 15:02 25.12.2021)
Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik
. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало
оперативную сводку.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии изъяли наркотическое вещество в особо крупном размере, которое незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района.
Автомобиль под управлением Ромика Маркосяна сотрудники УКОН остановили в Сухуме. В багажнике среди технических средств мужчина хранил две пластмассовые емкости с марихуаной. Общий вес изъятого вещества составил 131,36 грамм. В отношении Маркосяна возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства в особо крупном размере.
Проживающий в Сухуме Энвер Хварцкия обвиняется в незаконных приобретении, перевозке, хранении без цели сбыта наркотического вещества. Хварцкия был задержан сотрудниками Бзыбского отдела милиции УВД по Гагрскому району на посту ГАИ "Бзыбь".
Под водительским сидением своего автомобиля "Мercedes-benz" мужчина хранил медицинский шприц с метадоном, наркотическое вещество изъяли при досмотре машины.
В отношении Хварцкия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
В аналогичном преступлении обвиняется житель столицы Темур Ломия, 1995 года рождения.
Автомобиль под его управлением был остановлен на посту ГАИ "Мачара". При осмотре машины в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан был обнаружен и изъят медицинский шприц с метадоном.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Темура Ломия по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещество расследует отдел дознания МВД, последний отпущен под подписку о невыезде.
В незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотического средства обвиняется житель Сухума Рамин Газаев. Мужчина был задержан сотрудниками угрозыска первого отдела милиции столичного РОВД. Машину под управлением Газаева остановили в Сухуме, в ней обнаружили огнестрельное оружие карабин Сайга калибра 9 миллиметров и 20 патронов к нему, а также медицинский шприц с метадоном.
В отношении Газаева возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Сотрудники первого отдела милиции УВД Сухума раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное в ночь на 9 декабря этого года в столице.
Жителя Сухума Эдуарда Джинджолия обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном хранении наркотического вещества.
По данным следствия, примерно в 01:30 9 декабря двое вооруженных лиц в масках проникли в дом на улице Авидзба, где под угрозой физической расправы в отношении членов семьи заявителя завладели деньгами в сумме 150 тысяч рублей и тремя аппаратами по добыче криптовалют, после чего скрылись с места происшествия на машине Honda Fit белого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.
Иномарка была остановлена оперативниками на улице Гумистинская, ею управлял Джинджолия Эдуард Гивиевич, 1986 года рождения. При осмотре автомобиля в багажном отсеке было обнаружено и изъято наркотическое вещество "марихуана".
Подозреваемый дал признательные показания в совершении разбоя, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.
Также сообщается, что личным составом МВД ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе и в части незаконного приобретения, хранения и распространения психотропных веществ среди участников массовых беспорядков в Сухуме 21 декабря.
Кроме того, предусмотренные законом действия также направлены на установление лиц из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков.
Данные мероприятия МВД Абхазии проводит в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному столичной прокуратурой по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.