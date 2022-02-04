https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/v-chernomorenergo-utochnili-detali-postavki-transformatora-v-tsandrypsh-1037434797.html

Детали поставки трансформатора в Цандрыпш уточнили в "Черноморэнерго"

Детали поставки трансформатора в Цандрыпш уточнили в "Черноморэнерго"

Установка нового трансформатора на одной из двух подстанций в поселке Цандрыпш решит проблему с нехваткой мощностей, считают энергетики. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T20:15+0300

2022-02-04T20:15+0300

2022-02-04T20:32+0300

проблемы энергетической отрасли в абхазии

в абхазии

абхазия

гагрский район

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1c/1031362715_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ab1fbe5f5a9cc028928aa23d506df1.jpg

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Необходимый для установки на подстанции в Цандрыпш трансформатор мощностью 16 мегаватт нашли в России, в настоящее время готовится проектно-сметная документация для его приобретения, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".Часть поселка Цандрыпш Гагрского района получает электроэнергию от подстанции, также питающей участок железной дороги. Мощности не хватает для стабильного обеспечения населения электричеством.На предприятии также уточнили, что подстанция "Цандрыпш-тяга", где должен появиться новый агрегат, не принадлежит "Черноморэнерго" – этот объект находится в ведении "Абхазских железных дорог". Раньше на этой подстанции стояло два трансформатора, но один из них давно вышел из строя, а оборудование устарело и нуждается в замене.Оставшийся единственный на подстанции трансформатор питает саму железную дорогу и часть поселка. Когда на этом участке проезжают поезда, им не хватает электроэнергии и приходится отключать свет в части Цандрыпша.Новый трансформатора будет автономно обслуживать только население поселка.Как объяснил Кация, покупка трансформатора - лишь часть предстоящей работы. По его словам, найти трансформатор в наличии у производителей довольно сложно, а для его установки и подключения понадобятся средства примерно равные стоимости самого оборудования.Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба сказал, что местные власти и "Черноморэнерго" договорились о том, что предприятие найдет нужный трансформатор, составит смету, а администрация Гагры оплатит.Ранее глава администрации Цандрыпш Адгур Дасания отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что увеличение энергетических мощностей позволит решить основные проблемы с энергоснабжением в поселке и больше не придется обесточивать часть поселка каждый раз, когда проезжают поезда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/novyy-transformator-ustanovyat-v-poselke-tsandrypsh-1037390011.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/zhiteli-poselka-tsandrypsh-potrebovali-reshit-vopros-s-dopolnitelnym-transformatorom-1037044488.html

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, гагрский район, черноморэнерго