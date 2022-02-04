https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/v-chernomorenergo-utochnili-detali-postavki-transformatora-v-tsandrypsh-1037434797.html
Детали поставки трансформатора в Цандрыпш уточнили в "Черноморэнерго"
Детали поставки трансформатора в Цандрыпш уточнили в "Черноморэнерго"
Установка нового трансформатора на одной из двух подстанций в поселке Цандрыпш решит проблему с нехваткой мощностей, считают энергетики. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T20:15+0300
2022-02-04T20:15+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Необходимый для установки на подстанции в Цандрыпш трансформатор мощностью 16 мегаватт нашли в России, в настоящее время готовится проектно-сметная документация для его приобретения, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".Часть поселка Цандрыпш Гагрского района получает электроэнергию от подстанции, также питающей участок железной дороги. Мощности не хватает для стабильного обеспечения населения электричеством.На предприятии также уточнили, что подстанция "Цандрыпш-тяга", где должен появиться новый агрегат, не принадлежит "Черноморэнерго" – этот объект находится в ведении "Абхазских железных дорог". Раньше на этой подстанции стояло два трансформатора, но один из них давно вышел из строя, а оборудование устарело и нуждается в замене.Оставшийся единственный на подстанции трансформатор питает саму железную дорогу и часть поселка. Когда на этом участке проезжают поезда, им не хватает электроэнергии и приходится отключать свет в части Цандрыпша.Новый трансформатора будет автономно обслуживать только население поселка.Как объяснил Кация, покупка трансформатора - лишь часть предстоящей работы. По его словам, найти трансформатор в наличии у производителей довольно сложно, а для его установки и подключения понадобятся средства примерно равные стоимости самого оборудования.Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба сказал, что местные власти и "Черноморэнерго" договорились о том, что предприятие найдет нужный трансформатор, составит смету, а администрация Гагры оплатит.Ранее глава администрации Цандрыпш Адгур Дасания отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что увеличение энергетических мощностей позволит решить основные проблемы с энергоснабжением в поселке и больше не придется обесточивать часть поселка каждый раз, когда проезжают поезда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/novyy-transformator-ustanovyat-v-poselke-tsandrypsh-1037390011.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/zhiteli-poselka-tsandrypsh-potrebovali-reshit-vopros-s-dopolnitelnym-transformatorom-1037044488.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, гагрский район, черноморэнерго
Детали поставки трансформатора в Цандрыпш уточнили в "Черноморэнерго"
20:15 04.02.2022 (обновлено: 20:32 04.02.2022) Подписаться на
Установка нового трансформатора на одной из двух подстанций в поселке Цандрыпш решит проблему с нехваткой мощностей, считают энергетики.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Необходимый для установки на подстанции в Цандрыпш трансформатор мощностью 16 мегаватт нашли в России, в настоящее время готовится проектно-сметная документация для его приобретения, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".
Часть поселка Цандрыпш Гагрского района получает электроэнергию от подстанции, также питающей участок железной дороги. Мощности не хватает для стабильного обеспечения населения электричеством.
На предприятии также уточнили, что подстанция "Цандрыпш-тяга", где должен появиться новый агрегат, не принадлежит "Черноморэнерго" – этот объект находится в ведении "Абхазских железных дорог". Раньше на этой подстанции стояло два трансформатора, но один из них давно вышел из строя, а оборудование устарело и нуждается в замене.
Оставшийся единственный на подстанции трансформатор питает саму железную дорогу и часть поселка. Когда на этом участке проезжают поезда, им не хватает электроэнергии и приходится отключать свет в части Цандрыпша.
Новый трансформатора будет автономно обслуживать только население поселка.
Главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация в эфире Абхазского телевидения отметил, что на сегодня предприятие работает над составлением проектно-сметной документации по приобретению и установке нового трансформатора на подстанции в Цандрыпше. Решение этого вопроса требует времени и, скорее всего, затянется до осени.
Как объяснил Кация, покупка трансформатора - лишь часть предстоящей работы. По его словам, найти трансформатор в наличии у производителей довольно сложно, а для его установки и подключения понадобятся средства примерно равные стоимости самого оборудования.
Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба сказал, что местные власти и "Черноморэнерго" договорились о том, что предприятие найдет нужный трансформатор, составит смету, а администрация Гагры оплатит.
"Черноморэнерго" этим вопросом занимается. Пока они по поводу стоимости трансформатора с нами не связывались. Мне известно, что они послали запрос на завод и как они получат ответ, рассчитают расходы на логистику и, тем самым, мы поймем, в какие сроки оборудование будет доставлено в Абхазию, и сколько все это будет стоить", - отметил Цишба.
Ранее глава администрации Цандрыпш Адгур Дасания отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что увеличение энергетических мощностей позволит решить основные проблемы с энергоснабжением в поселке и больше не придется обесточивать часть поселка каждый раз, когда проезжают поезда.