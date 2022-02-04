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https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/v-chernomorenergo-utochnili-detali-postavki-transformatora-v-tsandrypsh-1037434797.html
Детали поставки трансформатора в Цандрыпш уточнили в "Черноморэнерго"
Детали поставки трансформатора в Цандрыпш уточнили в "Черноморэнерго"
Установка нового трансформатора на одной из двух подстанций в поселке Цандрыпш решит проблему с нехваткой мощностей, считают энергетики. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T20:15+0300
2022-02-04T20:32+0300
проблемы энергетической отрасли в абхазии
в абхазии
абхазия
гагрский район
черноморэнерго
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Необходимый для установки на подстанции в Цандрыпш трансформатор мощностью 16 мегаватт нашли в России, в настоящее время готовится проектно-сметная документация для его приобретения, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".Часть поселка Цандрыпш Гагрского района получает электроэнергию от подстанции, также питающей участок железной дороги. Мощности не хватает для стабильного обеспечения населения электричеством.На предприятии также уточнили, что подстанция "Цандрыпш-тяга", где должен появиться новый агрегат, не принадлежит "Черноморэнерго" – этот объект находится в ведении "Абхазских железных дорог". Раньше на этой подстанции стояло два трансформатора, но один из них давно вышел из строя, а оборудование устарело и нуждается в замене.Оставшийся единственный на подстанции трансформатор питает саму железную дорогу и часть поселка. Когда на этом участке проезжают поезда, им не хватает электроэнергии и приходится отключать свет в части Цандрыпша.Новый трансформатора будет автономно обслуживать только население поселка.Как объяснил Кация, покупка трансформатора - лишь часть предстоящей работы. По его словам, найти трансформатор в наличии у производителей довольно сложно, а для его установки и подключения понадобятся средства примерно равные стоимости самого оборудования.Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба сказал, что местные власти и "Черноморэнерго" договорились о том, что предприятие найдет нужный трансформатор, составит смету, а администрация Гагры оплатит.Ранее глава администрации Цандрыпш Адгур Дасания отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что увеличение энергетических мощностей позволит решить основные проблемы с энергоснабжением в поселке и больше не придется обесточивать часть поселка каждый раз, когда проезжают поезда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/novyy-transformator-ustanovyat-v-poselke-tsandrypsh-1037390011.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/zhiteli-poselka-tsandrypsh-potrebovali-reshit-vopros-s-dopolnitelnym-transformatorom-1037044488.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, гагрский район, черноморэнерго

Детали поставки трансформатора в Цандрыпш уточнили в "Черноморэнерго"

20:15 04.02.2022 (обновлено: 20:32 04.02.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМожайский гидроузел
Можайский гидроузел - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Установка нового трансформатора на одной из двух подстанций в поселке Цандрыпш решит проблему с нехваткой мощностей, считают энергетики.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Необходимый для установки на подстанции в Цандрыпш трансформатор мощностью 16 мегаватт нашли в России, в настоящее время готовится проектно-сметная документация для его приобретения, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".
Трансформатор для насосных станций - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
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Новый трансформатор установят в поселке Цандрыпш
2 февраля, 08:45
Часть поселка Цандрыпш Гагрского района получает электроэнергию от подстанции, также питающей участок железной дороги. Мощности не хватает для стабильного обеспечения населения электричеством.
На предприятии также уточнили, что подстанция "Цандрыпш-тяга", где должен появиться новый агрегат, не принадлежит "Черноморэнерго" – этот объект находится в ведении "Абхазских железных дорог". Раньше на этой подстанции стояло два трансформатора, но один из них давно вышел из строя, а оборудование устарело и нуждается в замене.
Оставшийся единственный на подстанции трансформатор питает саму железную дорогу и часть поселка. Когда на этом участке проезжают поезда, им не хватает электроэнергии и приходится отключать свет в части Цандрыпша.
Новый трансформатора будет автономно обслуживать только население поселка.
Главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация в эфире Абхазского телевидения отметил, что на сегодня предприятие работает над составлением проектно-сметной документации по приобретению и установке нового трансформатора на подстанции в Цандрыпше. Решение этого вопроса требует времени и, скорее всего, затянется до осени.
Как объяснил Кация, покупка трансформатора - лишь часть предстоящей работы. По его словам, найти трансформатор в наличии у производителей довольно сложно, а для его установки и подключения понадобятся средства примерно равные стоимости самого оборудования.
Можайский гидроузел - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
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Жители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
6 января, 17:10
Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба сказал, что местные власти и "Черноморэнерго" договорились о том, что предприятие найдет нужный трансформатор, составит смету, а администрация Гагры оплатит.
"Черноморэнерго" этим вопросом занимается. Пока они по поводу стоимости трансформатора с нами не связывались. Мне известно, что они послали запрос на завод и как они получат ответ, рассчитают расходы на логистику и, тем самым, мы поймем, в какие сроки оборудование будет доставлено в Абхазию, и сколько все это будет стоить", - отметил Цишба.
Ранее глава администрации Цандрыпш Адгур Дасания отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что увеличение энергетических мощностей позволит решить основные проблемы с энергоснабжением в поселке и больше не придется обесточивать часть поселка каждый раз, когда проезжают поезда.
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