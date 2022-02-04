https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/zheka-i-tamara-presechen-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-v-abkhaziyu-1037436783.html

"Жека" и "Тамара": пресечен крупный канал поставки наркотиков в Абхазию

"Жека" и "Тамара": пресечен крупный канал поставки наркотиков в Абхазию

Раскрытый правоохранителям наркоканал был известен под никами "Жека" и "Тамара". 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T21:44+0300

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. МВД Абхазии установило преступную группу, организующую поставку наркотического средства в особо крупном размере и его реализацию в Абхазии, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали реализатора запрещенных веществ, гражданку Белоруссии Светлану Андрукевич. Начальник УКОН МВД Астамур Пачалия рассказал, что еще до приезда Андрукевич в Абхазию была получена оперативная информация, что с территории России в республику должны ввезти крупную партию наркотиков. Он уточнил, что раскрытый канал наркопоставок был и ранее известен под никами "Жека" и "Тамара".По данным следствия, Андрукевич, находясь на территории России, вступила в сговор с двумя лицами, с которыми совместно разработала единый план организации незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере на территории Абхазии. Андрукевич, используя полученные координаты геолокации, обнаружила в Новом Афоне готовое к реализации наркотическое вещество весом более 108 грамм. Она сбыла наркотик, сделав так называемые тайные закладки, координаты которых скинула второму соучастнику преступления. При личном досмотре у женщины изъяли готовые к реализации свертки с наркотическим веществом, общая масса - более 90 с половиной грамм. Оставшуюся часть Андрукевич хранила с целью сбыта в гостевом доме, где временно проживала в Новом Афоне. Уголовное дело в отношении Андрукевич с обвинительным заключением, утвержденным Генпрокуратурой, направлено с суд. В настоящее время Авидзба объявлен в розыск, ему и третьему соучастнику заочно предъявлены обвинения по пункту "в" части 3 статьи 224 УК РА.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Perekryt-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-1033395778.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/mvd-abkhazii-preseklo-krupnyy-sbyt-narkotikov-v-gale-1037049180.html

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