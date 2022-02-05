https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/glavvrach-gagrskoy-tsrb-rasprostranenie-omikrona-ne-uvelichilo-nagruzku-na-statsionar-1037428456.html

Главврач Гагрской ЦРБ: распространение "омикрона" не увеличило нагрузку на стационар

Главврач Гагрской ЦРБ: распространение "омикрона" не увеличило нагрузку на стационар

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 4 февраля составляет 46074 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели... 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T18:15+0300

2022-02-05T18:15+0300

2022-02-05T18:20+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

гагра

абхазия

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В Гагрском районе зафиксировано 1035 ПЦР-положительных пациентов, но большая часть из них лечится дома, рассказала в эфире радио Sputnik главврач Гагрской центральной районной больницы Индира Арсалия. Арсалия добавила, что в COVID-отделении Гагрской больницы стоит 50 коек. 23 из них заняты, у этих пациентов наблюдается та же клиническая картина, как при дельта-штамме. Исходя из разницы между количеством заболевших и стационарными пациентами, врач пришла к выводу, что в Гагрском районе преобладает омикрон-штамм коронавируса.Состояние большей части стационарных пациентов оценивается как средней степени тяжести. Но четверо из них переносят болезнь гораздо тяжелее, и сейчас рассматривается вопрос их перевода в Гудаутский ковидный центр, где есть отделение реанимации.Арсалия добавила, что во время предыдущих волн пандемии заболевших в стационаре было куда больше, приходилось расставлять койки даже в коридоре. Сейчас же все больше людей нуждается в амбулаторной помощи, и 15 коек было переведено в режим дневного стационара. Благодаря этому, у заболевших есть возможность приехать на капельницу в больницу, а затем вернуться домой. Это особенно важно в первые несколько дней болезни, когда поднимается температура и необходимо облегчить состояние пациентов. На территории Гагрского района расположено еще несколько дневных стационаров. Пицунда располагает 20 койками, 10 коек для пациентов есть в Цадрипше, еще восемь – в Бзыби. Однако амбулаторный прием в Бзыби приостановлен до понедельника, так как оба фельдшера заболели. Главврач отметила, что и в ЦРБ многие врачи болеют коронавирусом. В связи с этим Арсалия попросила граждан проявить терпение и понимание к врачам. Несмотря на то, что доктора болеют, они все равно дистанционно занимаются своими пациентами, так как заменить их некем. Каждый из них ведет по 150 пациентов, на обзвон больных требуется большое количество времени, и врачи организуют свой график так, чтобы в первую очередь заниматься новыми пациентами. Главврач больницы добавила, что обеспечение медикаментами бесперебойное, и все необходимые препараты в ЦРБ есть.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, гагра, абхазия