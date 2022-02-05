https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/karantin-dlya-lyudey-kontaktirovavshikh-s-bolnymi-covid-19-otmenili-v-rossii-1037442432.html

Карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19, отменили в России

Карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19, отменили в России

Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T17:20+0300

2022-02-05T17:20+0300

2022-02-05T18:18+0300

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на портале правовой информации.В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.Постановление вступит в силу в воскресенье.О том, что власти планируют постепенно снимать ограничения для контактных лиц, ранее на этой неделе сообщил Владимир Путин. Он пояснил, что объясняется особенностями течения COVID-19 при заражении "омикроном".Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-rabote-ambulatornogo-tsentra-sukhuma-pri-omikrone--1037410215.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/nazvana-neochevidnaya-opasnost-omikrona-1037420458.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина, россия