https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/pervye-abkhazo-rossiyskie-antiterroristicheskie-ucheniya-zavershilis-v-sukhume-1037440714.html

Первые абхазо-российские антитеррористические учения завершились в Сухуме

Первые абхазо-российские антитеррористические учения завершились в Сухуме

Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России проходили в Сухуме с 27 января по 5 февраля. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T14:15+0300

2022-02-05T14:15+0300

2022-02-05T18:05+0300

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первые совместные абхазо-российские антитеррористические учения завершились в субботу, 5 февраля, сообщили Sputnik в Службе государственной безопасности Абхазии.По сценарию учений спецслужбы противника нелегально направили диверсионно-террористические группы в Абхазию, чтобы дестабилизировать обстановку в республике путем вооруженного захвата заложников на государственном режимном объекте.Чтобы осуществить свой замысел, террористы захватили комплекс правительственных зданий и взяли гражданских в заложники. Террористов поддерживала группа граждан Абхазии, имеющих антироссийские настроения и ведущих преступный образ жизни.По сценарию учений они выдвинули политические требования – отставка действующего президента и Кабинета министров Абхазии, вывод из республики российских воинских частей и соединений, а также прекращение в одностороннем порядке действия подписанных соглашений с Россией и заморозка всех интеграционных процессов.Как отметили в СГБ, согласно сценарию, после выполнения выдвинутых требований террористы планировали уйти в нейтральные воды. Однако их планам помешали подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России, они ликвидировали террористов и освободили заложников.Целью совместных учений стали – повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников министерств и ведомств, отработка вопросов взаимодействия руководителей правоохранительных органов и специальных служб в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий в отношении объектов взаимной оперативной заинтересованности.Ранее председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут отмечал, что такого рода учения будут проводиться и в будущем. Они будут направлены на более четкую организацию взаимодействия всех силовых подразделений страны. В нынешних учениях было задействовано около 500 сотрудников СГБ, МВД, Министерства обороны, МЧС, Министерства здравоохранения и ФСБ России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/udar-po-terroru-kak-proshli-abkhazo-rossiyskie-ucheniya-v-sukhume-1037351752.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/zalozhniki-spaseny-terroristy-unichtozheny-abkhazo-rossiyskie-ucheniya-v-sukhume--1037357987.html

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