https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/glavy-mid-chekhii-slovakii-i-avstrii-posetili-donbass-1037466630.html

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии посетили Донбасс

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии посетили Донбасс

По заявлению МИД Украины, европейские политики нанесли визит с целью демонстрации солидарности с Украиной "на фоне агрессивных действий" России. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T14:35+0300

2022-02-07T14:35+0300

2022-02-07T14:56+0300

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

донбасс

украина

новости

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии находятся с визитом в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебу.Визит на Украину Яна Липавского (Чехия), Александера Шалленберга (Австрия) и Ивана Корчока (Словакия) продлится два дня.Вооруженный конфликт на Украине произошел в 2014 году. Начавшись с череды протестов, он привел к вооруженному противостоянию на востоке страны. Несмотря на то, что Россия неоднократно подчеркивала непричастность к конфликту, Киев обвинял ее во вмешательстве во внутренние дела государства. Вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе обсуждается во время встреч контактной группы. Базой, на которой основывается переговорный процесс, являются подписанные в 2015 году Минские соглашения, в нарушениях условий которых Киев и Москва регулярно друг друга обвиняют.Россия в свою очередь обеспокоена военной поддержкой, которую западные страны продолжают оказывать украинской стороне. По заявлению Дмитрия Кулебы, поддержка Киеву, оказываемая западными партнерами за последние месяцы, оценивается в полтора миллиарда долларов.

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вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, украина, новости