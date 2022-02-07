https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/putin-i-makron-obsudyat-napryazhennost-v-evrope-1037465157.html
Путин и Макрон обсудят напряженность в Европе
Путин и Макрон обсудят напряженность в Европе
В понедельник, 7 февраля, глава Франции прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T13:25+0300
2022-02-07T13:25+0300
2022-02-07T14:08+0300
россия
украина
европа
ес
франция
владимир путин
эмманюэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/07/1037465249_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_ced3cd03dcac346cfa0f748dc089b8a8.jpg
СУХУМ, 7 фев – Spputnik. Главной темой предстоящей встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Переговоры Путина и Макрона должны начаться около 17:00 мск, беседа продолжится за рабочим обедом, после чего состоится совместная пресс-конференция лидеров.Он добавил, что "Северного потока-2" в основной повестке нет.В Кремле ожидают "весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения", так как встрече предшествовали несколько телефонных разговоров.При этом Песков отметил, что российская сторона не ожидает каких-то решительных переломов, потому как ситуация слишком сложная."Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. <...> Но мы знаем, <...> что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе", – заключил Песков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/prezident-chekhii-vystupil-protiv-otpravki-voysk-nato-na-ukrainu-1037456741.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/ermakov-budem-dobivatsya-ot-ssha-obsuzhdeniya-rossiyskikh-initsiativ-v-komplekse-1037462686.html
россия
украина
европа
франция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/07/1037465249_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7130ed8e37ef7f182e4b146c0402f205.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, европа, ес, франция, владимир путин, эмманюэль макрон
Путин и Макрон обсудят напряженность в Европе
13:25 07.02.2022 (обновлено: 14:08 07.02.2022) Подписаться на
В понедельник, 7 февраля, глава Франции прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев.
СУХУМ, 7 фев – Spputnik.
Главной темой предстоящей встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости
.
Переговоры Путина и Макрона должны начаться около 17:00 мск, беседа продолжится за рабочим обедом, после чего состоится совместная пресс-конференция лидеров.
"Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами", – сообщил представитель Кремля.
Он добавил, что "Северного потока-2" в основной повестке нет.
В Кремле ожидают "весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения", так как встрече предшествовали несколько телефонных разговоров.
При этом Песков отметил, что российская сторона не ожидает каких-то решительных переломов, потому как ситуация слишком сложная.
"Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. <...> Но мы знаем, <...> что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе", – заключил Песков.