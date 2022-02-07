https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/putin-i-makron-obsudyat-napryazhennost-v-evrope-1037465157.html

Путин и Макрон обсудят напряженность в Европе

Путин и Макрон обсудят напряженность в Европе

В понедельник, 7 февраля, глава Франции прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T13:25+0300

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россия

украина

европа

ес

франция

владимир путин

эмманюэль макрон

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СУХУМ, 7 фев – Spputnik. Главной темой предстоящей встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Переговоры Путина и Макрона должны начаться около 17:00 мск, беседа продолжится за рабочим обедом, после чего состоится совместная пресс-конференция лидеров.Он добавил, что "Северного потока-2" в основной повестке нет.В Кремле ожидают "весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения", так как встрече предшествовали несколько телефонных разговоров.При этом Песков отметил, что российская сторона не ожидает каких-то решительных переломов, потому как ситуация слишком сложная."Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. <...> Но мы знаем, <...> что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе", – заключил Песков.

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россия, украина, европа, ес, франция, владимир путин, эмманюэль макрон