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ЦИК зарегистрировал в понедельник одну инициативную группу по выборам в Парламент
ЦИК зарегистрировал в понедельник одну инициативную группу по выборам в Парламент
Регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента завершится 10 февраля. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T18:38+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В понедельник Центральной избирательной комиссией Абхазии зарегистрирована еще одна инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты, сообщает ЦИК.Всего на 7 февраля ЦИК зарегистрировал 116 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы пройдут 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января и продлится до 10 февраля. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/bolee-sta-kandidatov-v-deputaty-proshli-psikhiatricheskoe-osvidetelstvovanie-1037467998.html
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цик абхазии, выборы
ЦИК зарегистрировал в понедельник одну инициативную группу по выборам в Парламент
18:38 07.02.2022 (обновлено: 19:53 07.02.2022) Подписаться на
Регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента завершится 10 февраля.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В понедельник Центральной избирательной комиссией Абхазии зарегистрирована еще одна инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты, сообщает ЦИК.
По избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй) выдвинут Джони Смыр. Ранее по этому округу уже зарегистрировались две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания.
Всего на 7 февраля ЦИК зарегистрировал 116 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы пройдут 12 марта.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января и продлится до 10 февраля. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.