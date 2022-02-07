https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/tsik-zaregistriroval-v-ponedelnik-odnu-initsiativnuyu-gruppu-po-vyboram-v-parlament-1037471916.html

ЦИК зарегистрировал в понедельник одну инициативную группу по выборам в Парламент

ЦИК зарегистрировал в понедельник одну инициативную группу по выборам в Парламент

Регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента завершится 10 февраля. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T18:38+0300

2022-02-07T18:38+0300

2022-02-07T19:53+0300

в абхазии

цик абхазии

выборы

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В понедельник Центральной избирательной комиссией Абхазии зарегистрирована еще одна инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты, сообщает ЦИК.Всего на 7 февраля ЦИК зарегистрировал 116 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы пройдут 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января и продлится до 10 февраля. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/bolee-sta-kandidatov-v-deputaty-proshli-psikhiatricheskoe-osvidetelstvovanie-1037467998.html

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цик абхазии, выборы