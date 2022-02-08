МИД России: американские законодатели потеряли связь с реальностью
11:15 08.02.2022 (обновлено: 11:24 08.02.2022)
© Sputnik / Мария ДевахинаЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
© Sputnik / Мария Девахина
Вашингтон и Брюссель неоднократно заявляли о введении новых антироссийских ограничений в случае обострения ситуации на востоке Украины.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Американские политики в борьбе с Россией на внешнеполитической арене принимают решения на основании собственных страхов, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
"Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя "мракобесные" планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без", – сказал Панкин.
Дипломат добавил, что Москва не видит необходимости в реагировании на очередные идеи об антироссийских ограничениях, которые выдвигаются в американском Капитолии.
МИД не раз указывал на то, что разговор с Россией "на языке санкций" контрпродуктивен и не приведет западных партнеров к желаемым результатам.
Более того, заметил Панкин, жесткие последствия для стран, вводящих санкции против России, неминуемы.
"Прекрасно понимаем, что ни одна из сторон, при условии здравомыслия обеих, не заинтересована в подобном развитии, и относимся к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму "украинского сюжета", – сказал он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в случае если Россия не сменит свой "агрессивный" внешнеполитический курс, Европейский союз будет вынужден ввести против нее дополнительные ограничения.
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По информации агентства Блумберг, ссылающегося на одного из европейских чиновников, санкции могут включать ограничения на конвертирование валюты, ограничение доступа к банковской системе SWIFT, запреты на импорт и экспорт товаров.
Панкин в интервью РИА Новости также отметил, что Россия надеется, что ЕС не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система.
"Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сказал дипломат.
"Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сказал дипломат.
Что же до американских санкций, то проект, внесенный в Конгресс в конце января, помимо прочего, предполагает меры против "Северного потока-2", госдолга, добывающей индустрии, а также против президента и первых лиц страны.
Москва всячески отрицает свою причастность к эскалации ситуации на востоке Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "истерика" Запада вокруг этого вопроса нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от действий Киева на Донбассе и нарушения украинской стороной условий Минских соглашений.