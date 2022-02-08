Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/mid-rossii-amerikanskie-zakonodateli-poteryali-svyaz-s-realnostyu--1037477340.html
МИД России: американские законодатели потеряли связь с реальностью
МИД России: американские законодатели потеряли связь с реальностью
Вашингтон и Брюссель неоднократно заявляли о введении новых антироссийских ограничений в случае обострения ситуации на востоке Украины. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T11:15+0300
2022-02-08T11:24+0300
мид рф
санкции
сша
россия
политика
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037476813_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_e9fcccd9d8eb4f6a647c60893243041b.jpg
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Американские политики в борьбе с Россией на внешнеполитической арене принимают решения на основании собственных страхов, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.Дипломат добавил, что Москва не видит необходимости в реагировании на очередные идеи об антироссийских ограничениях, которые выдвигаются в американском Капитолии. МИД не раз указывал на то, что разговор с Россией "на языке санкций" контрпродуктивен и не приведет западных партнеров к желаемым результатам.Более того, заметил Панкин, жесткие последствия для стран, вводящих санкции против России, неминуемы. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в случае если Россия не сменит свой "агрессивный" внешнеполитический курс, Европейский союз будет вынужден ввести против нее дополнительные ограничения. По информации агентства Блумберг, ссылающегося на одного из европейских чиновников, санкции могут включать ограничения на конвертирование валюты, ограничение доступа к банковской системе SWIFT, запреты на импорт и экспорт товаров.Панкин в интервью РИА Новости также отметил, что Россия надеется, что ЕС не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система."Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сказал дипломат.Что же до американских санкций, то проект, внесенный в Конгресс в конце января, помимо прочего, предполагает меры против "Северного потока-2", госдолга, добывающей индустрии, а также против президента и первых лиц страны. Москва всячески отрицает свою причастность к эскалации ситуации на востоке Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "истерика" Запада вокруг этого вопроса нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от действий Киева на Донбассе и нарушения украинской стороной условий Минских соглашений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/nam-chto-voevat-s-nato-itogi-peregovorov-putina-i-mikrona-1037475073.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210413/Nakazat-Moskvu-chto-budet-posle-otklyucheniya-Rossii-ot-SWIFT-1032207933.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/blinken-zayavil-o-namerenii-ssha-i-es-prodolzhat-dialog-po-bezopasnosti-s-rossiey-1037473646.html
сша
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037476813_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_119da1d0789823da303a8ba9bd9326fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид рф, санкции, сша, россия, политика, в мире, экономика

МИД России: американские законодатели потеряли связь с реальностью

11:15 08.02.2022 (обновлено: 11:24 08.02.2022)
© Sputnik / Мария ДевахинаЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Мария Девахина
Подписаться на
Вашингтон и Брюссель неоднократно заявляли о введении новых антироссийских ограничений в случае обострения ситуации на востоке Украины.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Американские политики в борьбе с Россией на внешнеполитической арене принимают решения на основании собственных страхов, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя "мракобесные" планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без", – сказал Панкин.

Дипломат добавил, что Москва не видит необходимости в реагировании на очередные идеи об антироссийских ограничениях, которые выдвигаются в американском Капитолии.
МИД не раз указывал на то, что разговор с Россией "на языке санкций" контрпродуктивен и не приведет западных партнеров к желаемым результатам.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
"Нам что, воевать с НАТО?": итоги переговоров Путина и Макрона
09:15
Более того, заметил Панкин, жесткие последствия для стран, вводящих санкции против России, неминуемы.

"Прекрасно понимаем, что ни одна из сторон, при условии здравомыслия обеих, не заинтересована в подобном развитии, и относимся к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму "украинского сюжета", – сказал он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в случае если Россия не сменит свой "агрессивный" внешнеполитический курс, Европейский союз будет вынужден ввести против нее дополнительные ограничения.
На иллюстрации изображен логотип SWIFT в их штаб-квартире в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2021
"Наказать Москву": что будет после отключения России от SWIFT
13 апреля 2021, 09:15
По информации агентства Блумберг, ссылающегося на одного из европейских чиновников, санкции могут включать ограничения на конвертирование валюты, ограничение доступа к банковской системе SWIFT, запреты на импорт и экспорт товаров.
Панкин в интервью РИА Новости также отметил, что Россия надеется, что ЕС не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система.

"Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сказал дипломат.
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2022
Блинкен заявил о намерении США и ЕС продолжать диалог по безопасности с Россией
Вчера, 20:50
Что же до американских санкций, то проект, внесенный в Конгресс в конце января, помимо прочего, предполагает меры против "Северного потока-2", госдолга, добывающей индустрии, а также против президента и первых лиц страны.
Москва всячески отрицает свою причастность к эскалации ситуации на востоке Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "истерика" Запада вокруг этого вопроса нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от действий Киева на Донбассе и нарушения украинской стороной условий Минских соглашений.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский