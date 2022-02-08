https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/mid-rossii-amerikanskie-zakonodateli-poteryali-svyaz-s-realnostyu--1037477340.html

МИД России: американские законодатели потеряли связь с реальностью

МИД России: американские законодатели потеряли связь с реальностью

Вашингтон и Брюссель неоднократно заявляли о введении новых антироссийских ограничений в случае обострения ситуации на востоке Украины. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T11:15+0300

2022-02-08T11:15+0300

2022-02-08T11:24+0300

мид рф

санкции

сша

россия

политика

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037476813_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_e9fcccd9d8eb4f6a647c60893243041b.jpg

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Американские политики в борьбе с Россией на внешнеполитической арене принимают решения на основании собственных страхов, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.Дипломат добавил, что Москва не видит необходимости в реагировании на очередные идеи об антироссийских ограничениях, которые выдвигаются в американском Капитолии. МИД не раз указывал на то, что разговор с Россией "на языке санкций" контрпродуктивен и не приведет западных партнеров к желаемым результатам.Более того, заметил Панкин, жесткие последствия для стран, вводящих санкции против России, неминуемы. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в случае если Россия не сменит свой "агрессивный" внешнеполитический курс, Европейский союз будет вынужден ввести против нее дополнительные ограничения. По информации агентства Блумберг, ссылающегося на одного из европейских чиновников, санкции могут включать ограничения на конвертирование валюты, ограничение доступа к банковской системе SWIFT, запреты на импорт и экспорт товаров.Панкин в интервью РИА Новости также отметил, что Россия надеется, что ЕС не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система."Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сказал дипломат.Что же до американских санкций, то проект, внесенный в Конгресс в конце января, помимо прочего, предполагает меры против "Северного потока-2", госдолга, добывающей индустрии, а также против президента и первых лиц страны. Москва всячески отрицает свою причастность к эскалации ситуации на востоке Украины. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "истерика" Запада вокруг этого вопроса нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от действий Киева на Донбассе и нарушения украинской стороной условий Минских соглашений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/nam-chto-voevat-s-nato-itogi-peregovorov-putina-i-mikrona-1037475073.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210413/Nakazat-Moskvu-chto-budet-posle-otklyucheniya-Rossii-ot-SWIFT-1032207933.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/blinken-zayavil-o-namerenii-ssha-i-es-prodolzhat-dialog-po-bezopasnosti-s-rossiey-1037473646.html

сша

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид рф, санкции, сша, россия, политика, в мире, экономика