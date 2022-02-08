https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/nam-chto-voevat-s-nato-itogi-peregovorov-putina-i-mikrona-1037475073.html

"Нам что, воевать с НАТО?": итоги переговоров Путина и Макрона

"Нам что, воевать с НАТО?": итоги переговоров Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном Украину, гарантии безопасности и расширение НАТО. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T09:15+0300

2022-02-08T09:15+0300

2022-02-08T10:52+0300

владимир путин

эмманюэль макрон

франция

россия

политика

нато

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал содержательной и полезной встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая прошла в Москве и продолжалась чуть более пяти часов. Глава государства на совместной пресс-конференции после встречи отметил неисполнение Киевом Минских соглашений, раскритиковал политику НАТО и предупредил об угрозе войны, если Украина попытается отбить Крым силовым путем. Подробнее в материале РИА Новости. О гарантиях безопасностиВ ходе переговоров, по словам Путина, обсуждались вопросы по гарантиям безопасности. "Мы хорошо понимаем, что господин президент приехал в Россию, чтобы, в первую очередь, обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, за поддержание которой наши страны как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность", – сказал он.Стороны, как сообщил президент, обменялись мнениями по поводу российских инициатив, адресованных США и НАТО. Обеспокоенность Москвы по этой проблеме продиктована общеевропейской безопасностью, отметил он.Путин подчеркнул, что в предложениях Москвы нет ни одного неисполнимого пункта.Глава государства добавил, что проинформировал Макрона о сути ответа, который Россия направит США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.Об Украине и убежище для ПорошенкоПутин сообщил, что указал Макрону на отказ Киева выполнять Минские соглашения. "Конечно, со своей стороны обратил внимание господина президента на нежелание киевских сегодняшних властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в "нормандском формате", в том числе достигнутые на саммитах", - сказал он.Киев, констатировал глава государства, взял курс на демонтаж Минских соглашений.При этом Путин подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет, даже если украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, периодически отказываются от их соблюдения."Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", — заявил российский лидер.Глава государства также сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины, и Россия готова сделать это и сейчас.По его словам, Порошенко тогда "иронизировал много по этому вопросу". "Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что (Порошенко – ред.) наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", – сказал Путин.О НАТОГоворя о стратегии НАТО, глава государства напомнил, что Россия в ней обозначена как противник. Москву по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что Североатлантический альянса — сугубо оборонительный союз, но граждане многих стран на своем опыте убедились, насколько это соответствует действительности, подчеркнул Путин, приведя в пример Ирак, Ливию, Афганистан.Члены НАТО, напомнил также Путин, продолжают поставлять Украине оружие. "Сами же страны члены-участницы НАТО под аккомпанемент продолжают накачивать Украину современными видами вооружения, выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии. Направляют военных специалистов и инструкторов", - сказал он, отметив, что обсуждал эту проблему с Макроном.Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, подчеркнул президент. "Потому что это: а) представляет для нас общую угрозу — дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна — по меньшей мере не соответствует здравой логике", — сказал он.Угроза войны с НАТОПутин предупредил, что принятие в НАТО Украины обернется угрозой войны Североатлантического альянса с Россией, которая не допустит попыток со стороны Киева вернуть себе Крым военным путем."Почему так опасно возможное принятие Украины (в НАТО – ред.)? Есть же проблема: европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является Украиной, а мы считаем, что это часть РФ. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия — противник, б) возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО, пятая статья не отменена, наоборот господин Байден недавно сказал, что пятая статья — это абсолютно императив и будет исполнена. Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО... нам что, воевать с НАТО?" — заметил президент.Путин отметил, что, конечно, потенциал НАТО и России несопоставим. "Мы это понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия — одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения", – сказал Путин."Еще созвонимся"Путин поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за усилия по урегулированию отношений России и НАТО, обеспечению безопасности и стабилизации ситуации на юго-востоке Украины."Мы собирались уже в Париже, и сейчас, я знаю, несмотря на проблемы, которых хватает у каждого руководителя государства, тем более, у крупного европейского государства, все-таки господин президент посчитал нужным приехать в Россию обменяться мнениями по поводу того, как нам действовать дальше", – сказал президент.Ряд идей Макрона вполне можно положить в основу дальнейших шагов по Украине, отметил глава государства. При этом он выразил мнение, что Макрону "непросто придется" на переговорах с руководством Украины.Он добавил, что считает это благородной миссией и благодарен Макрону за то, что тот предпринимает такие усилия. "Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают", – заверил президент.Совместная работаРоссии и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности, заявил, со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон."Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.Президент Франции выразил надежду, что ближайшие дни станут решающими, и этому поспособствуют "плотные дискуссии".Комментируя предложения России по безопасности, французский лидер заявил, что добиться результата будет нелегко, но выразил уверенность, что это получится. Нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но их следует выработать не путем пересмотра существующих договоренностей, добавил он.Французский лидер также отметил, что Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине."Я скажу и президенту Зеленскому, и (сказал) господину (Владимиру) Путину, что Минские соглашения могут осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине. Я об этом именно завтра буду говорить с президентом Зеленским", – добавил Макрон.Россия и Евросоюз должны урегулировать конфликт на Украине, заявил президент Франции. В ходе встречи, по его словам, стороны смогли нащупать моменты схождения позиций по этому вопросу."Сейчас мы все должны найти мирный путь в Европе и путь стабильности в Европе, сейчас еще есть для этого возможность и время", – заключил Макрон.

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владимир путин, эмманюэль макрон, франция, россия, политика, нато