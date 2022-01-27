https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/minfin-rossii-predlozhil-provodit-operatsii-s-kriptovalyutami-cherez-rossiyskie-banki-1037311691.html

Минфин предложил проводить операции с криптовалютами через российские банки

Минфин предложил проводить операции с криптовалютами через российские банки

Ранее Центробанк предложил полностью запретить майнинг электронных валют и их использование. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T12:48+0300

2022-01-27T12:48+0300

2022-01-27T13:22+0300

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Министерство финансов России выдвинуло концепцию регулирования рынка криптовалют в стране, в основе которой лежит проведение операций через российские банки, пишет РБК со ссылкой на документ и письмо министерства на имя заместителя председателя правительства страны Дмитрия Чернышенко.Реализация идеи позволит идентифицировать владельцев криптокошельков. Инвесторов предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных. Суммы и инструментарий последних могут быть ограничены.Министерство финансов считает, что запрет на майнинг и использование криптовалют, предложенный ЦБ, может вызвать обратную реакцию – появление новых мошеннических схем и усиление теневого сектора экономики. Еще одна проблема заключается в том, что правоохранительные органы не смогут оперативно реагировать на преступления, связанные с использованием таких платежных средств.В то же время, регулирование рынка цифровых валют даст правоохранительным органам право отслеживать электронные финансовые цепочки в случае возникновения подозрений. Контроль будет распределен между Центральным банком, Министерством финансов, Росфинмониторингом, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Генеральной прокуратурой. Для отслеживания противоправных операций может быть использован сервис "Прозрачный блокчейн" - система анализа на базе искусственного интеллекта.Еще одним положительным моментом регулирования рынка криптовалют ведомство называет появление новых субъектов экономической деятельности. В этом случае государство получит дополнительный источник дохода в виде уплаты налогов и страховых взносов.Предложения были направлены в аппарат кабинета министров, но пресс-служба Центробанка России сообщила, что к ним концепция официально не поступала.По данным Минфина, объем средств на криптокошельках российских граждан составляет около 2 триллионов рублей. На данный момент Россия – третья страна в мире по добыче криптовалют. На первом месте США, на втором – Казахстан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/koltashov-o-vozmozhnom-zaprete-mayninga-v-rossii-abkhaziya-mozhet-stat-vremennym-ubezhischem----1037246403.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/tsentrobank-vystupil-za-zapret-mayninga-kriptovalyut-v-rossii-1037222937.html

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