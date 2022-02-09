https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/politpartiya-apsny-vydvinula-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037504715.html
Политпартия "Апсны" выдвинула кандидатов в депутаты Парламента
Политпартия "Апсны" выдвинула кандидатов в депутаты Парламента
Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T19:27+0300
2022-02-09T19:27+0300
2022-02-09T19:27+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Политическая партия "Апсны" выдвинула двух кандидатов в депутаты, сообщает Центризбирком Абхазии. Партия выдвинула:Всего на 9 февраля ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/tsik-zaregistriroval-118-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037485389.html
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цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика, абхазия
Политпартия "Апсны" выдвинула кандидатов в депутаты Парламента
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Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Политическая партия "Апсны" выдвинула двух кандидатов в депутаты, сообщает Центризбирком Абхазии.
Виталия Габния по избирательному округу №8 (Маякский),
Астамура Джугелия по избирательному округу №16 (Дурипшский)
Всего на 9 февраля ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января.
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.