https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/tsentralnyy-vystavochnyy-zal-otkroetsya-dlya-posetiteley-s-14-fevralya-1037514133.html

Центральный выставочный зал откроется для посетителей с 14 февраля

Центральный выставочный зал откроется для посетителей с 14 февраля

Массовые мероприятия в закрытых помещениях запрещены в Абхазии с августа 2021 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 25 января... 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T12:40+0300

2022-02-10T12:40+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии возобновит работу с 14 февраля, сообщила на своей странице в Facebook директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.Новый культурный сезон откроется выставкой "Лучшая работа года".В декабре 2021 года из за антиковидных ограничений открытие выставки прошло в узком формате, поэтому многие посетители не смогли ее увидеть, напомнила Арсалия. На мероприятии присутствовали только организаторы, авторы работ, занявшие призовые места и представители СМИ.Организаторы сохранили экспозицию, чтобы представить ее широкой публике после снятия ограничений.Выставка будет открыта с 14 по 21 февраля.Конкурс "Лучшая работа года" проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года.

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