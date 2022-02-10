https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/tsentralnyy-vystavochnyy-zal-otkroetsya-dlya-posetiteley-s-14-fevralya-1037514133.html
Центральный выставочный зал откроется для посетителей с 14 февраля
Центральный выставочный зал откроется для посетителей с 14 февраля
Массовые мероприятия в закрытых помещениях запрещены в Абхазии с августа 2021 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 25 января... 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T12:40+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии возобновит работу с 14 февраля, сообщила на своей странице в Facebook директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.Новый культурный сезон откроется выставкой "Лучшая работа года".В декабре 2021 года из за антиковидных ограничений открытие выставки прошло в узком формате, поэтому многие посетители не смогли ее увидеть, напомнила Арсалия. На мероприятии присутствовали только организаторы, авторы работ, занявшие призовые места и представители СМИ.Организаторы сохранили экспозицию, чтобы представить ее широкой публике после снятия ограничений.Выставка будет открыта с 14 по 21 февраля.Конкурс "Лучшая работа года" проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/nazvana-luchshaya-kartina-goda-v-abkhazii-1036659276.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/sirota-na-ulitse-pushkina-kak-abkhazskie-khudozhniki-napomnili-o-sebe--1035917966.html
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Центральный выставочный зал откроется для посетителей с 14 февраля
12:40 10.02.2022 (обновлено: 13:08 10.02.2022) Подписаться на
Массовые мероприятия в закрытых помещениях запрещены в Абхазии с августа 2021 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 25 января учреждениям культуры и объектам спорта разрешили работать для посетителей.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik.
Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии возобновит работу с 14 февраля, сообщила на своей странице в Facebook
директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
Новый культурный сезон откроется выставкой "Лучшая работа года".
В декабре 2021 года из за антиковидных ограничений открытие выставки прошло в узком формате, поэтому многие посетители не смогли ее увидеть, напомнила Арсалия. На мероприятии присутствовали только организаторы, авторы работ, занявшие призовые места и представители СМИ.
Организаторы сохранили экспозицию, чтобы представить ее широкой публике после снятия ограничений.
Выставка будет открыта с 14 по 21 февраля.
Конкурс "Лучшая работа года" проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года.