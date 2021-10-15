https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/sirota-na-ulitse-pushkina-kak-abkhazskie-khudozhniki-napomnili-o-sebe--1035917966.html
"Сирота" на улице Пушкина: как абхазские художники напомнили о себе
"Сирота" на улице Пушкина: как абхазские художники напомнили о себе
Рабочая неделя в Сухуме закончилась выставкой художников в заброшенном здании. Подробнее в материале корреспондента Sputnik. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T19:42+0300
2021-10-15T19:42+0300
2021-10-15T19:47+0300
в абхазии
художники
национальная картинная галерея республики абхазия
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Здание, в котором должна располагаться Национальная картинная галереи Абхазии выглядит весьма необычно. Это двухэтажное кирпичное здание на улице Пушкина, которое последние два десятка лет использовалось совсем не по назначению и было превращено в уборную и свалку. Сегодня художники провели в заброшке выставку.Кирпичное здание на Пушкина, 8"Национальная картинная галерея Республики Абхазия" гласит черная надпись на белом ватмане у ворот здания, которое в 1999 году было выделено, чтобы стать "домом" для абхазских художников. Но так и не стало.До Отечественной войны народа Абхазии картинная галерея тоже была на Пушкина, там, где сейчас находится детская творческая студия "Айнар". Здание небольшое, но, по словам художника Нугзара Логуа, было местом притяжения всех творческих людей.В 1999 году по решению Владислава Ардзинба художникам было выделено помещение на той же улице, немного больше. В разные годы в кирпичном здании располагалась мужская и женская гимназия, поликлиника, медучилище, туберкулезный диспансер.По словам директора картинной галереи Сурама Сакания, в1924 году здесь лечился абхазский поэт Иуа Когония. Он был большим любителем лошадей и очень хотел увидеть коней, которых сам воспитывал. Тогда его земляки из села Кутол на конях прискакали и устроили настоящее конное состязание, на которое поэт любовался из окна.Сделать из лечебницы галерею все еще не удалось. Картинный фонд Абхазии сейчас ютится в небольшом сыром пыльном помещении, где даже развернуться сложно. Работы Александра Шервашидзе и сестер Бубновых завернуты в полотна и дожидаются своего часа.Здание было разрушено после войны, но попытки сделать в нем ремонт предпринимались. К примеру, было сделано межэтажное перекрытие, крыша, которая уже пришла в негодность. Но работы велись медленнее, чем в республике менялась власть.По словам Нугзара Логуа, в 2010 году приступили к началу проектирования здания, планировалось, что будет четыре этажа со специальным помещением для хранения и отдельным залом для современных художников. Проект делали новосибирские специалисты, которые участвовали в создании Государственного музея и Национальной библиотеки. Но на том дело и остановилось. Дойти до сметы не удалось, поэтому во сколько обойдется галерея, пока что не понятно.Выставка –манифестХудожники решили брать дело в свои руки и напомнить о здании в очередной раз. Не писать письма президенту, не строчить гневные посты в Facebook, не устраивать митинги у Парламента, а организовать выставку.Идея принадлежит общественному деятелю, бывшему заместителю министра культуры Баталу Кобахия, его поддержали художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. И вот, в обеденный перерыв 15 октября все собрались в заброшенном здании полюбоваться работами Батала Джапуа, Руслана Габлиа, Мадины Бигуаа, Нугзара Логуа, Беслана Ласурия, Сабины Кварчелия, Саида Возба и других художников. Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли и разбросанный недалеко от входа мусор."Я воспринимаю это мероприятие как акцию и очень надеюсь, что руководство страны обратит внимание на культурные учреждения как те, которые уже функционируют, так и те, которых у нас нет. Возможно, задумаются над открытием культурных учреждений. Было бы хорошо, если бы так же могли работать театры и не только", - сказала одна из посетительниц Ева.По мнению директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, если выставка привлекла людей, то ни у кого и мысли не возникнет, что здесь может быть какое-то другое помещение.Сурам Сакания отметил, что выставка положила конец безмолвию о галерее и здание теперь "не будет сиротой".Что дальше?По словам министра культуры Абхазии Гудисы Агрба, есть разные мнения о том, как должна выглядеть галерея. Художники рекомендуют достроить еще несколько этажей, возможно двухэтажное здание останется в первозданном виде, но будет разделено по секциям.О конкретных сроках восстановления министр говорить пока не готов. Он объяснил, что для этого нужно "немного времени".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/bezdomnoe-iskusstvo-kak-kartinnaya-galereya-abkhazii-ostalas-bez-sobstvennogo-zdaniya-1035906452.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/kartiny-na-karantine-kak-natsgalereya-abkhazii-ostalas-bez-sobstvennoy-kryshi-1035883449.html
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художники, национальная картинная галерея республики абхазия
"Сирота" на улице Пушкина: как абхазские художники напомнили о себе
19:42 15.10.2021 (обновлено: 19:47 15.10.2021)
Рабочая неделя в Сухуме закончилась выставкой художников в заброшенном здании. Подробнее в материале корреспондента Sputnik.
Здание, в котором должна располагаться Национальная картинная галереи Абхазии выглядит весьма необычно. Это двухэтажное кирпичное здание на улице Пушкина, которое последние два десятка лет использовалось совсем не по назначению и было превращено в уборную и свалку. Сегодня художники провели в заброшке выставку.
Кирпичное здание на Пушкина, 8
"Национальная картинная галерея Республики Абхазия" гласит черная надпись на белом ватмане у ворот здания, которое в 1999 году было выделено, чтобы стать "домом" для абхазских художников. Но так и не стало.
До Отечественной войны народа Абхазии картинная галерея тоже была на Пушкина, там, где сейчас находится детская творческая студия "Айнар". Здание небольшое, но, по словам художника Нугзара Логуа, было местом притяжения всех творческих людей.
В 1999 году по решению Владислава Ардзинба художникам было выделено помещение на той же улице, немного больше. В разные годы в кирпичном здании располагалась мужская и женская гимназия, поликлиника, медучилище, туберкулезный диспансер.
По словам директора картинной галереи Сурама Сакания, в1924 году здесь лечился абхазский поэт Иуа Когония. Он был большим любителем лошадей и очень хотел увидеть коней, которых сам воспитывал. Тогда его земляки из села Кутол на конях прискакали и устроили настоящее конное состязание, на которое поэт любовался из окна.
"Было выбрано это здание не просто так. Президент знал, что туристы будут идти по берегу, заходить в театр, а дальше разворачиваться в сторону музея и филармонии, по пути заехали бы в выставочный зал и в картинную галерею и так далее. Это все на одной полосе, как некий культурный Арбат", - сказал он.
Сделать из лечебницы галерею все еще не удалось. Картинный фонд Абхазии сейчас ютится в небольшом сыром пыльном помещении, где даже развернуться сложно. Работы Александра Шервашидзе и сестер Бубновых завернуты в полотна и дожидаются своего часа.
Здание было разрушено после войны, но попытки сделать в нем ремонт предпринимались. К примеру, было сделано межэтажное перекрытие, крыша, которая уже пришла в негодность. Но работы велись медленнее, чем в республике менялась власть.
По словам Нугзара Логуа, в 2010 году приступили к началу проектирования здания, планировалось, что будет четыре этажа со специальным помещением для хранения и отдельным залом для современных художников. Проект делали новосибирские специалисты, которые участвовали в создании Государственного музея и Национальной библиотеки. Но на том дело и остановилось. Дойти до сметы не удалось, поэтому во сколько обойдется галерея, пока что не понятно.
"Я думаю, настало время, когда мы должны обратить внимание, потому что выросла целая армия художников за это время. Более 100 профессиональных художников в Абхазии, много интересных живописцев, графиков, дизайнеров, думаю, они достойны внимания", - сказал Логуа.
Выставка –манифест
Художники решили брать дело в свои руки и напомнить о здании в очередной раз. Не писать письма президенту, не строчить гневные посты в Facebook, не устраивать митинги у Парламента, а организовать выставку.
Идея принадлежит общественному деятелю, бывшему заместителю министра культуры Баталу Кобахия, его поддержали художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. И вот, в обеденный перерыв 15 октября все собрались в заброшенном здании полюбоваться работами Батала Джапуа, Руслана Габлиа, Мадины Бигуаа, Нугзара Логуа, Беслана Ласурия, Сабины Кварчелия, Саида Возба и других художников. Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли и разбросанный недалеко от входа мусор.
"Я воспринимаю это мероприятие как акцию и очень надеюсь, что руководство страны обратит внимание на культурные учреждения как те, которые уже функционируют, так и те, которых у нас нет. Возможно, задумаются над открытием культурных учреждений. Было бы хорошо, если бы так же могли работать театры и не только", - сказала одна из посетительниц Ева.
По мнению директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, если выставка привлекла людей, то ни у кого и мысли не возникнет, что здесь может быть какое-то другое помещение.
"Роль сегодняшней акции – запечатлеть в головах у горожан, что это помещение картинной галереи, которая скоро откроется. Картинная галерея нужна для того, чтобы иметь возможность посещать постоянные экспозиции. У молодых художников должна быть возможность прийти в музей изобразительного искусства, увидеть подлинники. Кроме того, это очень важный туристический маршрут", - сказала она.
Сурам Сакания отметил, что выставка положила конец безмолвию о галерее и здание теперь "не будет сиротой".
Что дальше?
По словам министра культуры Абхазии Гудисы Агрба, есть разные мнения о том, как должна выглядеть галерея. Художники рекомендуют достроить еще несколько этажей, возможно двухэтажное здание останется в первозданном виде, но будет разделено по секциям.
О конкретных сроках восстановления министр говорить пока не готов. Он объяснил, что для этого нужно "немного времени".