https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/tsik-abkhazii-pristupil-k-registratsii-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037512104.html

ЦИК Абхазии приступил к регистрации кандидатов в депутаты Парламента

ЦИК Абхазии приступил к регистрации кандидатов в депутаты Парламента

Всего на 10 февраля Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала 118 инициативных групп и пять политических партий. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T12:01+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания, 10 февраля Центральная избирательная комиссия начала регистрацию кандидатов в депутаты, сообщили Sputnik в ЦИК республики.Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить до 2 марта. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов, которая началась 21 января завершится 10 февраля в 18:00. Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/moy-vybor-pochemu-ya-ne-vvyazyvayus-v-gonki-za-golosami-1037509337.html

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народное собрание абхазии, новости, выборы, цик абхазии, депутаты, общество