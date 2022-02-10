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ЦИК Абхазии приступил к регистрации кандидатов в депутаты Парламента
ЦИК Абхазии приступил к регистрации кандидатов в депутаты Парламента
Всего на 10 февраля Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала 118 инициативных групп и пять политических партий. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T12:01+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания, 10 февраля Центральная избирательная комиссия начала регистрацию кандидатов в депутаты, сообщили Sputnik в ЦИК республики.Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить до 2 марта. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов, которая началась 21 января завершится 10 февраля в 18:00. Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/moy-vybor-pochemu-ya-ne-vvyazyvayus-v-gonki-za-golosami-1037509337.html
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народное собрание абхазии, новости, выборы, цик абхазии, депутаты, общество
ЦИК Абхазии приступил к регистрации кандидатов в депутаты Парламента
12:01 10.02.2022 (обновлено: 12:20 10.02.2022) Подписаться на
Всего на 10 февраля Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала 118 инициативных групп и пять политических партий.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания, 10 февраля Центральная избирательная комиссия начала регистрацию кандидатов в депутаты, сообщили Sputnik в ЦИК республики.
Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить до 2 марта. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов, которая началась 21 января завершится 10 февраля в 18:00.
Всего на данный момент ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, которые в общем представили 15 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь
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Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.
В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
"Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.