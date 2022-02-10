https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/moy-vybor-pochemu-ya-ne-vvyazyvayus-v-gonki-za-golosami-1037509337.html

Мой выбор: почему я не ввязываюсь в гонки за голосами

Мой выбор: почему я не ввязываюсь в гонки за голосами

Десятого февраля начинается регистрация кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии. Своим мнением о том, кому и почему не стоит стремиться в Парламент... 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T09:25+0300

2022-02-10T09:25+0300

2022-02-10T10:27+0300

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Вот и наступила пора "съемок" очередного сезона сериала "Выборы в парламент". Практически каждые пять лет все наше чрезмерно политизированное общество так или иначе втягивается в процесс выборов депутатов Народного Собрания. В этот момент у определенной части наших граждан возникает непреодолимое желание быть избранными в законодательный орган. Не буду лукавить, и у меня возникали такие мысли. И, учитывая тот список претендентов, который мы видим, без ложной скромности могу отметить, что смог бы потягаться. И много раз предлагали друзья, близкие и даже не особо знакомые мне люди выдвинуть мою персону.До 12 марта более сотни человек будут состязаться в красноречии, убеждать нас в том, что именно они достойны высокого звания – депутат Народного Собрания. А я попробую объяснить, почему я не баллотируюсь. Может, те, кто наберется терпения и дочитает этот текст до конца, извлекут пользу из моего нежелания идти на выборы. Не смею надеяться, но вдруг кто-то покинет гонку по собственной воле, переосмыслив свою позицию. Или, наоборот, сегодня начнет готовиться к следующим выборам, кто знает. Приведу неполный список доводов, которые привели меня к стойкому неприятию этого процесса.Заразное делоКонечно же, в первую очередь это пандемия. У меня есть небольшой, но достаточно показательный опыт участия в выборах депутатов городского Собрания. То были другие времена, иные масштабы, но даже те выборы я не представляю сейчас без активной работы штаба, без искусного опытного руководителя предвыборной кампании. Этих людей обязательно придется найти, собрать и направить на работу с электоратом. Другими словами в условиях разгула коронавируса подвергать их риску заразиться или разнести болезнь среди тех, кого буду агитировать. Уже не говорю о самом дне голосования. Все мы хорошо помним, какая суета, какое скопление людей будет на избирательных участках. И никто меня не сможет убедить, что в пунктах голосования организуют исчерпывающие антиковидные меры. Ради своих амбиций подвергать опасности такое количество людей, имею ли я моральное право? Ответ очевиден – конечно, нет.Зона комфортаЗа последние десять лет мы насмотрелись в парламенте баталий, которые походили больше на уличные разборки. Сплошная негативная масса, которая накрыла законодательный орган, очень отпугивает. Мало кто поверит, но "добровольно-принудительный " уход на пенсию очень положительно отразился на моем здоровье. Если не принимать в расчет общие глобальные проблемы, такие как экономический кризис, нестабильность политической ситуации как в самой Абхазии, так и вокруг нее, страх перед коронавирусом, то можно смело сказать, что я нахожусь в зоне душевного комфорта. И ради чего мне надо сменить эту достаточно благоприятную обстановку на подковерные интриги, нервотрепку? Это серьезный вопрос, на который у меня нет ответа. Можно в мой адрес возразить чем-то пафосным из набора тех же предвыборных лозунгов и тезисов, заготовленных кандидатами либо в президенты, либо в парламент, но для меня это неубедительно и фальшиво.Денежный вопросДеньги. Куда уж без них. Если подсуетиться, попросить добрых людей, можно собрать определенную сумму на проведение предвыборной агитации. Даже по минимуму это выливается в семизначную цифру. Те претенденты, которые не располагают хотя бы такой суммой, пусть не обольщаются – у них нет никаких шансов. А учитывая накал страстей, количество кандидатов, то средства, необходимые для поддержания работы штаба, для агитационных материалов и других расходов на выборы, никак несоизмеримы с тем довольствием, которое государство выделяет на содержание депутатов. Получается, что ты заведомо влезаешь в затею с отрицательным балансом. Конечно, есть и другая перспектива, о которой даже писать брезгливо. Кто-то вполне осознанно идет в парламент от заинтересованной группы и становится зависимым от их конъюнктуры и пожеланий. Вот этого точно совсем не хочется.Что достанется победителюИ о самом главном. Пусть никто не заблуждается. Какие бы ни были принципы и гибкость у претендентов, какие бы иллюзии вы не испытывали, знайте, что легкого депутатства не будет. Именно этому созыву придется принимать чуть ли не исторические, судьбоносные решения, от которых будут зависеть вектор дальнейшего развития нашего государства, правила взаимоотношений со стратегическим союзником, и соответственно это отразится на каждом гражданине нашей страны, на всем нашем обществе. Поэтому еще и еще раз задумайтесь, проанализируйте свои способности и задайте себе сложный вопрос – готовы ли вы взять на себя такую ответственность? Помните же, что отвечать придется перед своим народом лицом к лицу. И если есть малейшие сомнения, отойдите в сторону. Именно так решил я. И это не малодушие, не трусость. Это трезвая, взвешенная оценка собственных возможностей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, выборы, мнение, народное собрание абхазии, общество, политика