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Бутба оценил запас вакцин от COVID-19 в Абхазии
Бутба оценил запас вакцин от COVID-19 в Абхазии
По состоянию на 11 февраля в больницах Абхазии на стационарном лечении находятся 189 COVID-положительных пациентов, 61 из них – в тяжелом состоянии. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T16:44+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу рассказал, сколько доз вакцины против коронавируса есть в республике на данный момент.Кроме того, министр напомнил, что 10 февраля в Абхазию прибыла новая партия российской вакцины "Спутник Лайт" в количестве трех тысяч доз. "Срок годности этой вакцины до апреля 2022 года", – отметил Бутба.Отечественные медики и мировые эксперты по-прежнему считают, что вакцинация является самым эффективным механизмом борьбы с распространением коронавирусной инфекции.По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Абхазии на конец января, за весь период пандемии в Абхазии привилось более 16,5 тысячи человек.Первую партию вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тысячи доз Абхазия получила в конце апреля 2021 года, еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской абхазской диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих. Затем в середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V".Новая партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 1500 доз была доставлена в республику 29 декабря, еще три тысячи доз Минздрав закупил и привез 10 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/rospotrebnadzor-peredal-abkhazii-50-tysyach-ptsr-testov-1037541214.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/v-abkhaziyu-dostavlena-novaya-partiya-vaktsiny-sputnik-layt-1037516648.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости
Бутба оценил запас вакцин от COVID-19 в Абхазии
16:44 11.02.2022 (обновлено: 17:02 11.02.2022) Подписаться на
По состоянию на 11 февраля в больницах Абхазии на стационарном лечении находятся 189 COVID-положительных пациентов, 61 из них – в тяжелом состоянии.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу рассказал, сколько доз вакцины против коронавируса есть в республике на данный момент.
"По вакцине "Спутник V", которую мы не так давно привезли ( в ноябре 2021 года - прим.) в количестве шести тысяч доз, на сегодняшний день остатки первого компонента составляют 2038 доз, второго - 3162 дозы", – сообщил он.
Кроме того, министр напомнил, что 10 февраля в Абхазию прибыла новая партия российской вакцины "Спутник Лайт" в количестве трех тысяч доз.
"Срок годности этой вакцины до апреля 2022 года", – отметил Бутба.
Отечественные медики и мировые эксперты по-прежнему считают, что вакцинация является самым эффективным механизмом борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Абхазии на конец января, за весь период пандемии в Абхазии привилось более 16,5 тысячи человек.
Первую партию вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тысячи доз Абхазия получила в конце апреля 2021 года, еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской абхазской диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих. Затем в середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V".
Новая партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 1500 доз была доставлена в республику 29 декабря, еще три тысячи доз Минздрав закупил и привез 10 февраля.