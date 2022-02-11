https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/mid-nazval-nervnoy-reaktsiey-zayavlenie-tbilisi-po-povodu-obrascheniya-abkhazii-v-oon-1037543427.html

МИД назвал нервной реакцией заявление Тбилиси по поводу обращения Абхазии в ООН

МИД назвал нервной реакцией заявление Тбилиси по поводу обращения Абхазии в ООН

Абхазия обратилась в ООН с просьбой о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Организации. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T18:00+0300

2022-02-11T18:00+0300

2022-02-11T18:00+0300

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало реакцию грузинского внешнеполитического ведомства на обращение главы МИД Инала Ардзинба к Генеральному секретарю ООН.В ходе встречи с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредом Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым, прошедшей 9 февраля, глава МИД Абхазии Инал Ардзинба передал обращение на имя Антониу Гутерриша с просьбой предоставить республике статус государства-наблюдателя при организации.МИД Грузии негативно отреагировал на этот внешнеполитический шаг и выразил надежду на то, что "мировое сообщество признает суверенитет и территориальную целостность Грузии".Подобная "нервная" реакция - ничто иное, как нежелание двигаться по пути обеспечения устойчивой безопасности в Закавказье, она ярко демонстрирует недоговороспособность Тбилиси и нежелание учитывать новые политические реалии в Закавказье, отметили в МИД Абхазии. А заодно напомнили грузинским дипломатам, что предоставление статуса государства-наблюдателя ООН присваивается резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, а не МИД Грузии.В Тбилиси не сомневаются, что "мировое сообщество признает суверенитет и территориальную целостность Грузии". Однако мировому сообществу пора осознать, что Грузия, продолжая предпринимать усилия по международной изоляции Абхазии, цинично нарушает базовые права граждан, создает многочисленные проблемы гуманитарного характера, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Абхазии.К тому же поддержка односторонней позиции Тбилиси лишь поощряет конфронтационный настрой Грузии и препятствует достижению согласия в рамках международно-признанного переговорного механизма – Женевских международных дискуссий, заявили в МИД.В ходе встречи с Борисовым Инал Ардзинба в частности отметил, что одной из ключевых задач ООН, исходя из Устава Организации, является обеспечение равенства прав больших и малых наций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/glava-mid-abkhazii-peredal-obraschenie-na-imya-gensekretarya-oon-1037497264.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prishlo-vremya-deystvovat-inal-ardzinba-dal-intervyu-kanalu-rt--1037502851.html

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