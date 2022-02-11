https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-dal-rekomendatsii-na-vremya-provedeniya-vyborov-v-parlament-1037538603.html

Минздрав дал рекомендации по защите от COVID-19 на время проведения выборов

Минздрав дал рекомендации по защите от COVID-19 на время проведения выборов

Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года, на 35 депутатских мест в Парламенте претендуют более 100 человек. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T14:25+0300

2022-02-11T14:25+0300

2022-02-11T14:31+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0b/1032200144_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_cac0cd96e8ac17da30f3442a46c6659e.jpg

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба призвал граждан соблюдать меры безопасности во время выборной кампании, чтобы не заразиться COVID-19.Кроме того, глава Минздрава добавил, что ношение масок в общественных местах по-прежнему необходимо, и, отправляясь на избирательный участок, не стоит забывать об этом методе защиты себя и окружающих.На время выборов Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Голосование во всех районах страны пройдет 12 марта. Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/tsik-zaregistriroval-83-kandidata-v-deputaty-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1037521713.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости