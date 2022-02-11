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Минздрав дал рекомендации по защите от COVID-19 на время проведения выборов
Минздрав дал рекомендации по защите от COVID-19 на время проведения выборов
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года, на 35 депутатских мест в Парламенте претендуют более 100 человек. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба призвал граждан соблюдать меры безопасности во время выборной кампании, чтобы не заразиться COVID-19.Кроме того, глава Минздрава добавил, что ношение масок в общественных местах по-прежнему необходимо, и, отправляясь на избирательный участок, не стоит забывать об этом методе защиты себя и окружающих.На время выборов Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Голосование во всех районах страны пройдет 12 марта. Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости

Минздрав дал рекомендации по защите от COVID-19 на время проведения выборов

14:25 11.02.2022 (обновлено: 14:31 11.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы в органы местного самоуправления 2021 подсчет голосов
Выборы в органы местного самоуправления 2021 подсчет голосов - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года, на 35 депутатских мест в Парламенте претендуют более 100 человек.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба призвал граждан соблюдать меры безопасности во время выборной кампании, чтобы не заразиться COVID-19.

Бутба отметил, что в день выборов избирательные участки будут работать определенный промежуток времени (с 8:00 до 20:00 - прим. ред.), поэтому избирателям нет необходимости скапливаться в помещении одномоментно.

Кроме того, глава Минздрава добавил, что ношение масок в общественных местах по-прежнему необходимо, и, отправляясь на избирательный участок, не стоит забывать об этом методе защиты себя и окружающих.
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На время выборов Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Голосование во всех районах страны пройдет 12 марта. Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
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