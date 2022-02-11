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В Кабмине обсудили механизмы реагирования на рост топливных цен

В Кабмине обсудили механизмы реагирования на рост топливных цен

Участникам топливного рынка Абхазии представили проект постановления правительства, предполагающий оперативное реагирование на изменение цен. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T17:17+0300

2022-02-11T17:17+0300

2022-02-11T17:43+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Главы финансово-экономических ведомств Абхазии и представители деловых кругов в сфере реализации нефтепродуктов обсудили возможные механизмы реагирования на повышение топливных цен, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.Поводом для встречи стал ожидаемый рост стоимости топлива в России в пределах 8-10%, в частности, цена на дизельное топливо возросла уже в феврале. Так как Абхазия напрямую зависит от импорта горюче-смазочных материалов, изменения затронут и экономическую ситуацию внутри республики.В обсуждении вопроса приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция и другие. По мнению представителей власти, это позволит оперативнее реагировать на изменение цен, учитывать разницу в расходах на приобретение нефтепродуктов и разницу в суммах логистических затрат при их реализации.Согласно проекту, процентные ставки торговых надбавок дадут возможность оценивать справедливость согласуемой стоимости и закладывать суммы расходов, которые так или иначе понесут предприятия при реализации топлива. Кроме того, этот механизм позволит избежать корпоративного сговора, поскольку регулятор будет ориентироваться на стоимость контракта в каждом отдельном случае. Правительство предложило руководителям топливных компаний рассмотреть проект и представить ответные предложения для принятия окончательного решения.На рост цен на топливо в России влияет много факторов, в том числе нарушение равного соотношения оптовых и розничных цен, повышение налога на добычу полезных ископаемых, акцизные ставки на бензин и дизельное топливо.

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новости, политика, кабинет министров абхазии