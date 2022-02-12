https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/peskov-na-zapade-ne-prislushalis-k-myunkhenskoy-rechi-putina-1037553366.html

Песков: на Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина

Песков: на Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина

Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T13:50+0300

2022-02-12T13:50+0300

2022-02-12T13:50+0300

нато

владимир путин

дмитрий песков

россия

политика

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. После Мюнхенской речи президента России Владимир Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но не прислушались, что привело к опасной черте, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я не согласен с тем, что именно тогда началась холодная война. Нет. Еще тогда был шанс, что некоторые государства поймут бесперспективность однополярной модели существования мира. Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности, и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом", - сказал Песков.Пресс-секретарь Путина также отметил, что президент России в Мюнхене ставил вопрос приближения НАТО к российским границам, на него до сих пор не ответили, а сейчас страна находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности.Он добавил, что и тогда уже Путин подчеркивал, что генеральный секретарь НАТО в 1991 году говорил, что нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ — это лучшая гарантия безопасности для новой России.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

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нато, владимир путин, дмитрий песков, россия, политика