https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/zakrytoe-chernoe-more-manevry-vmf-rossii--ne-ugroza-a-preduprezhdenie-partneram-1037545116.html

Закрытое Черное море: маневры ВМФ России – не угроза, а предупреждение "партнерам"

Закрытое Черное море: маневры ВМФ России – не угроза, а предупреждение "партнерам"

Военно-морские учения РФ в Черном море – региональный эпизод широкомасштабных маневров российского ВМФ в Мировом океане, оперативно-стратегическая демонстрация... 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T21:34+0300

2022-02-11T21:34+0300

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россия

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черное море

аналитика

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В Черноморской акватории и прилегающих районах Азовского моря корабельные тактические группы ВМФ России 13 – 19 февраля проводят маневры с боевыми стрельбами. Морские тральщики ЧФ уже очистили фарватер, уничтожили условные морские мины, отработали задачи ПВО. Береговые противокорабельные комплексы "Бастион" (более 40 единиц техники) в Крыму и Краснодарском крае совершили марши в назначенные районы для ракетных стрельб по морским целям.Суммарный ракетный залп кораблей, субмарин и береговых ракетных комплексов ЧФ – более 200 боеголовок, до перезарядки комплексов. Только шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" способны организовать скрытный одновременный удар 24 ракетами "Калибр". Столько же крылатых ракет могут одновременно отправить к целям три фрегата проекта 11356Р.Четыре малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" добавят в залп ЧФ еще 32 "Калибра", а береговые комплексы "Бал" и "Бастион" –более высокоточных 130 ракет, способных поражать морские и наземные цели. Не говоря уже о том, что в первом залпе ракетных бригад с мобильными ОТРК "Искандер" в европейской части РФ – более 270 боеголовок, обычных или ядерных (до 50 килотонн) – по обстановке. На фоне этой ударной мощи позиции и вооружение иностранных войск НАТО в Восточной Европе – лагерь бойскаутов.Во взаимодействии с силами и средствами Черноморского флота экипажи Су-34 Южного военного округа 11 февраля уничтожили условные цели в стратосфере, и отработали уход от средств противовоздушной обороны "противника" на предельно малых высотах – около 100 м.В основных военно-морских базах ЧФ – Севастополе и Новороссийске – состоялось комплексное противодиверсионное учение с участием более 200 военнослужащих спецназа, с привлечением БПЛА, подводных средств разведки и надводных кораблей.Российские власти в оповещении NOTAM указали закрытые на время учений морские районы и воздушное пространство над ними. Однако слухи о полной блокаде украинского побережья сильно преувеличены. Впрочем, это не исключает вероятность провокаций НАТО в стиле британского эсминца HMS Defender, который ранее влез куда не положено и попал под обстрел и бомбардировку по курсу. Любой флот, который зайдет в Черное море с агрессивными намерениями в отношении РФ, будет оперативно уничтожен.В Одессе ждут десантОтряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России совершил 7000-мильный переход из Балтийского в Черное море. В Севастополь 10 февраля прибыли БДК "Королев", "Минск", "Калининград" из состава Балтфлота, а также БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк" из состава Северного флота. Корабли пополняют запасы, экипажи начинают решать задачи боевой подготовки. В связи с этим Киев призвал ВСУ быть готовыми к отражению морского десанта в Одессе.В эволюции операционных возможностей ВМФ России значение БДК постоянно возрастает. Боевые действия российских войск в Сирии подтвердили важность и необходимость современных больших десантных кораблей, способных оперативно перемещать войска и боевую технику на значительное расстояние.Ранее упомянутый "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 (заложен в июне 2015 года). Новейшие десантные корабли этого проекта способны взять на борт 300 морских пехотинцев, 13 танков или 36 БМП, два вертолета трех различных специализаций в любом сочетании. Шесть российских БДК в Черном море способны одновременно перебросить на зачищенное ракетно-артиллерийским огнем побережье вероятного противника бригаду морской пехоты, около 80 танков или 200 БМП.Основное вооружение БДК-проекта 11711 – две шестиствольные артиллерийские установки АК-630М "Дуэт" калибра 30 мм с радиолокационной системой управления огнем "Ласка" (обеспечивают противоракетную оборону в ближней зоне – до 4000 метров, скорострельность 10 тысяч выстрелов в минуту). Возможно размещение на борту ракетного оружия в 40-футовых контейнерах ("Калибр").Мирную жизнь Восточной Европы под надуманным предлогом "российской угрозы" методично разрушает исключительно блок НАТО.Drangnach Osten 2022За год присутствие иностранных войск альянса в Черноморском регионе возросло на 60%, и генсек Йенс Столтенберг вчера заявил о дополнительном размещении в Румынии около 1000 военнослужащих США– с прицелом на Украину. А сегодня – вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом посетил военную базу "Михаил Когэлничану" в Констанце. И это не обещает сопредельной Молдове ничего хорошего.Продолжается переброска подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии Пентагона в Польшу. Киев и Варшава согласовывают планы размещения польских войск на украинской территории – в Ковеле, Луцке, Стрые и Мукачево. Обсуждается формирование агрессивного "малого союза" Украины, Польши и Великобритании. Западным "партнерам" очень мешает Конвенция Монтрё, серьезно ограничивающая водоизмещение и время пребывания в Черноморской акватории боевых кораблей нечерноморских стран НАТО. "Освободить" регион от всех правил – давняя мечта американцев, но обойти или отменить конвенцию пока не получается.Альянс всячески старается раскачать региональный мир – вскоре ВМС Украины получат британские противокорабельные ракеты – не первой свежести, но для провокаций сгодятся. Продолжаются массированные поставки Киеву непроверенного в боевых условиях американского вооружения. Усиливается милитаристская риторика в отношении Донбасса. По указанию Вашингтона киевский режим откровенно саботирует реализацию Минских договоренностей.Очередной раунд переговоров в Нормандском формате вчера завершился безрезультатно. По информации руководителя СВР России Сергея Нарышкина, Киев разрабатывает план силового захвата мятежных территорий – ВСУ, СБУ, иностранные наемники и отряды джихадистов готовятся к наступлению.И не случайно Госдеп вновь требует от граждан США срочно покинуть территорию Украины, а фракции Госдумы РФ обсуждают военные поставки и признание ДНР и ЛНР. Угрозу эскалации на востоке Украины видят и в ОДКБ.Спасение ЕвропыОбъективно РФ стремится выдавить США из Старого света, и этим спасти европейцев от бедствий термоядерной войны. "Большой сбор" трех могущественных ракетных крейсеров ВМФ России в Средиземном море (впервые в новейшей истории) – убедительное предупреждение американским "партнерам" (6-му Флоту ВМС США): Москва не отступит от своих требований неделимой и равной безопасности, и асимметрично ответит на каждый выстрел в Европе. Собственно, войска НАТО в большей степени приспособлены к срочной эвакуации, а не к войне с высокотехнологичным противником. Вашингтону и Брюсселю необходимо какое-то время, чтобы вернуться в сложившуюся реальность многополярного мира, это психологически непросто.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что учения в Средиземноморье "будут проводиться на постоянной основе". Маневрами ВМФ России с привлечением 140 боевых кораблей и около 10 тысяч военнослужащих сегодня охвачены районы Северного и Охотского морей, Атлантического и Тихого океанов.Конфликт между коллективным Западом и Российской Федерацией опасен для всей планеты.Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян 10 февраля заявил, что планирование и переброска средств для защиты союзников по НАТО в случае российской агрессии уже ведется – авиабаза Рамштайн готова к непредвиденным ситуациям с РФ, но не к "наихудшему сценарию".Наихудшее в статье для The Nation отразил нобелевский лауреат, доктор медицинских наук Айра Хелфанд: "В случае расползания конфликта за пределы границ Украины в боевые действия вступит НАТО, и разгорится крупная война с привлечением ядерных ВС". В результате будет разрушена вся американская инфраструктура. В течение нескольких месяцев подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний. Аналогичные потери и разрушения угрожают Канаде, большинству европейских стран. Стоят ли такие жертвы реализации некоего "права наций на самоопределение в НАТО" в ущерб другим нациям? Вопрос риторический.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, сша, нато, черное море, аналитика