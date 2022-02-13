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Эксперт рассказал о симптомах "омикрона" у детей
Эксперт рассказал о симптомах "омикрона" у детей
При заражении другими штаммами COVID-19 дети чаще всего переносили болезнь незаметно для себя и окружающих. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T19:20+0300
2022-02-13T19:20+0300
2022-02-13T19:20+0300
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Омикрон-штамм угрожает не только взрослым, у детей он тоже может вызвать ряд опасных симптомов, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.По словам Фисенко, высокая контагиозность нового коронавирусного штамма является причиной того, что дети заражаются им гораздо чаще, чем предыдущими вариантами заболевания.Кроме того, болезнь не всегда проходит бессимптомно. Омикрон может встать причиной высокой температуры, слабости, головной боли, насморка, кашля, першения и боли в горле, в некоторых случаях — диареи и сыпи.Андрей Финенко еще раз призвал граждан проявить сознательность и создать для детей максимально безопасные условия. Для этого взрослым необходимо соблюдать меры профилактики - носить маски, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей, а также вакцинироваться и ревакцинироваться по необходимости.Омикрон-штамм коронавируса появился в странах Южной Африки в конце прошлого года. Обладая высокой заразностью, он очень быстро распространился по всему миру. По состоянию на 13 февраля заразившихся этих штаммом выявили в 84 регионах России.По словам министра здравоохранения Абхазии, "приход" омикрон-штамма в республику привел к росту числа заболевших, но резкого увеличения количества тяжелых случаев не наблюдается. В целях прерывания цепи заражений в школах и дошкольных учреждениях страны объявлен карантин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/komarovskiy-nazval-printsipialnye-simptomy-ukazyvayuschie-na-omikron-1037531951.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Эксперт рассказал о симптомах "омикрона" у детей
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При заражении другими штаммами COVID-19 дети чаще всего переносили болезнь незаметно для себя и окружающих.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik.
Омикрон-штамм угрожает не только взрослым, у детей он тоже может вызвать ряд опасных симптомов, заявил
директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
По словам Фисенко, высокая контагиозность нового коронавирусного штамма является причиной того, что дети заражаются им гораздо чаще, чем предыдущими вариантами заболевания.
Кроме того, болезнь не всегда проходит бессимптомно. Омикрон может встать причиной высокой температуры, слабости, головной боли, насморка, кашля, першения и боли в горле, в некоторых случаях — диареи и сыпи.
"Хочу отметить, что омикрон поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям", - добавил Финенко.
Андрей Финенко еще раз призвал граждан проявить сознательность и создать для детей максимально безопасные условия. Для этого взрослым необходимо соблюдать меры профилактики - носить маски, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей, а также вакцинироваться и ревакцинироваться по необходимости.
Омикрон-штамм коронавируса появился в странах Южной Африки в конце прошлого года. Обладая высокой заразностью, он очень быстро распространился по всему миру.
По состоянию на 13 февраля заразившихся этих штаммом выявили в 84 регионах России.
По словам министра здравоохранения Абхазии, "приход" омикрон-штамма в республику привел к росту числа заболевших, но резкого увеличения количества тяжелых случаев не наблюдается. В целях прерывания цепи заражений в школах и дошкольных учреждениях страны объявлен карантин.