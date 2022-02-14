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МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

Российские фигуристы выиграли командные соревнования на Олимпийских Играх 7 февраля. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T13:25+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов, сообщает РИА Новости.Кроме того, МОК принял решение не проводить церемонию награждения и в случае если российская фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.В МОК обещала, что после завершения дела Валиевой организуют достойное награждение спортсменов.Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) разрешил Валиевой выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде. В релизе отдельно оговаривалось, что вопросы о командных соревнованиях еще не рассматривались.Седьмого февраля российские фигуристы выиграли командные соревнования, однако награждение перенесли на неопределенный срок.В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Затем МОК, WADA и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд, который рассмотрел дело в воскресенье вечером.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/pobedy-rossiyskikh-figuristov-vyveli-stranu-na-pervoe-mesto-na-olimpiade-1037461460.html

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