https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/belyaeva-rasskazala-o-rabote-sukhumskoy-sanepidemstantsii-v-usloviyakh-pandemii-1037594184.html

Беляева рассказала о работе сухумской санэпидемстанции в условиях пандемии

Беляева рассказала о работе сухумской санэпидемстанции в условиях пандемии

Общее число случаев коронавируса в Абхазии превысило 49 тысяч, за прошлые сутки диагноз подтвердился у 327 человек из протестированных 581. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T11:46+0300

2022-02-15T11:46+0300

2022-02-15T11:46+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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сухум

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева заявила о том, что ситуация в столице с начала года очень тяжелая, пишет официальный портал Администрации города со ссылкой на интервью Беляевой газете "Акуа-Сухум".По словам Беляевой, работы у сотрудников СЭС очень много. Ежедневно лаборатории отправляют список инфицированных граждан по всей республике - каждому из них нужно позвонить и сообщить результаты теста. Если заболевший - сухумчанин, информация о нем направляется в поликлинику в соответствии с местом проживания, и им начинают заниматься участковые врачи. Это нужно и для контроля за качеством лечения и для получения больничных листов и справок, в случае необходимости, сказала санврач. Алла Беляева отметила, что инфицированных COVID-19 в столице больше, связано это в том числе и с тем, что в Сухуме проживает около 70 тысяч человек. За сутки в среднем выявляется от 150 до 200 заболевших. Главный санитарный врач столицы рассказала, что медики осуществляют выборочный забор биоматериала для ПЦР-тестов на дому, что очень облегчает жизнь маломобильных граждан. В этом помощь санэпидемстанции оказала международная неправительственная организация HALO Trust - она предоставила несколько машин с водителями. Благодаря этому тестирование происходит своевременно и удается охватить большое количество граждан, реально нуждающихся в помощи. Беляева также добавила, что все члены выездных бригад регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, работают в халатах, масках и перчатках и делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. Кроме того, врач добавила, что, несмотря на нагрузку, связанную с COVID-19, СЭС продолжает выполнять и другие свои обязанности - следит за качеством питьевой и морской воды, регулярно проводит проверки объектов производства пищевой продукции, борется с насекомыми и грызунами в многоквартирных домах.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, врачи, абхазия, сухум