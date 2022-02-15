https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/belyaeva-rasskazala-o-rabote-sukhumskoy-sanepidemstantsii-v-usloviyakh-pandemii-1037594184.html
Беляева рассказала о работе сухумской санэпидемстанции в условиях пандемии
Беляева рассказала о работе сухумской санэпидемстанции в условиях пандемии
Общее число случаев коронавируса в Абхазии превысило 49 тысяч, за прошлые сутки диагноз подтвердился у 327 человек из протестированных 581. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T11:46+0300
2022-02-15T11:46+0300
2022-02-15T11:46+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева заявила о том, что ситуация в столице с начала года очень тяжелая, пишет официальный портал Администрации города со ссылкой на интервью Беляевой газете "Акуа-Сухум".По словам Беляевой, работы у сотрудников СЭС очень много. Ежедневно лаборатории отправляют список инфицированных граждан по всей республике - каждому из них нужно позвонить и сообщить результаты теста. Если заболевший - сухумчанин, информация о нем направляется в поликлинику в соответствии с местом проживания, и им начинают заниматься участковые врачи. Это нужно и для контроля за качеством лечения и для получения больничных листов и справок, в случае необходимости, сказала санврач. Алла Беляева отметила, что инфицированных COVID-19 в столице больше, связано это в том числе и с тем, что в Сухуме проживает около 70 тысяч человек. За сутки в среднем выявляется от 150 до 200 заболевших. Главный санитарный врач столицы рассказала, что медики осуществляют выборочный забор биоматериала для ПЦР-тестов на дому, что очень облегчает жизнь маломобильных граждан. В этом помощь санэпидемстанции оказала международная неправительственная организация HALO Trust - она предоставила несколько машин с водителями. Благодаря этому тестирование происходит своевременно и удается охватить большое количество граждан, реально нуждающихся в помощи. Беляева также добавила, что все члены выездных бригад регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, работают в халатах, масках и перчатках и делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. Кроме того, врач добавила, что, несмотря на нагрузку, связанную с COVID-19, СЭС продолжает выполнять и другие свои обязанности - следит за качеством питьевой и морской воды, регулярно проводит проверки объектов производства пищевой продукции, борется с насекомыми и грызунами в многоквартирных домах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/obschee-chislo-sluchaev-koronavirusa-v-abkhazii-priblizilos-k-50-tysyacham-1037590129.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-dal-rekomendatsii-na-vremya-provedeniya-vyborov-v-parlament-1037538603.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, врачи, абхазия, сухум
Беляева рассказала о работе сухумской санэпидемстанции в условиях пандемии
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Общее число случаев коронавируса в Абхазии превысило 49 тысяч, за прошлые сутки диагноз подтвердился у 327 человек из протестированных 581.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik.
Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева заявила о том, что ситуация в столице с начала года очень тяжелая, пишет официальный портал
Администрации города со ссылкой на интервью Беляевой газете "Акуа-Сухум".
По словам Беляевой, работы у сотрудников СЭС очень много. Ежедневно лаборатории отправляют список инфицированных граждан по всей республике - каждому из них нужно позвонить и сообщить результаты теста.
Если заболевший - сухумчанин, информация о нем направляется в поликлинику в соответствии с местом проживания, и им начинают заниматься участковые врачи. Это нужно и для контроля за качеством лечения и для получения больничных листов и справок, в случае необходимости, сказала санврач.
Алла Беляева отметила, что инфицированных COVID-19 в столице больше, связано это в том числе и с тем, что в Сухуме проживает около 70 тысяч человек. За сутки в среднем выявляется от 150 до 200 заболевших.
Нагрузка на медиков чрезвычайно высока - с 21 января у них не было ни одного выходного дня, добавила глава сухумской СЭС.
Главный санитарный врач столицы рассказала, что медики осуществляют выборочный забор биоматериала для ПЦР-тестов на дому, что очень облегчает жизнь маломобильных граждан. В этом помощь санэпидемстанции оказала международная неправительственная организация HALO Trust - она предоставила несколько машин с водителями. Благодаря этому тестирование происходит своевременно и удается охватить большое количество граждан, реально нуждающихся в помощи.
Беляева также добавила, что все члены выездных бригад регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, работают в халатах, масках и перчатках и делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.
Кроме того, врач добавила, что, несмотря на нагрузку, связанную с COVID-19, СЭС продолжает выполнять и другие свои обязанности - следит за качеством питьевой и морской воды, регулярно проводит проверки объектов производства пищевой продукции, борется с насекомыми и грызунами в многоквартирных домах.