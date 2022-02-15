Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/chanba-rasskazal-o-peresmotre-tarifov-na-elektroenergiyu-dlya-yuridicheskikh-lits-1037594727.html
Чанба рассказал о пересмотре тарифов на электроэнергию
Чанба рассказал о пересмотре тарифов на электроэнергию
Общая собираемость за потребленную электроэнергию в 2021 году составила 41,7%. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T13:11+0300
2022-02-15T14:09+0300
пресс-центр
черноморэнерго
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0f/1037593737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2e65000984e0b23f217d09c55916dc3.jpg
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о том, что стоимость электроэнергии для юридических лиц и коммерческих предприятий скоро изменится. По словам Чанба, также идет работа над механизмами по защите интересов физических лиц, а именно – уязвимых слоев населения.Алхас Чанба отметил, что в Абхазии существует 23 категории льготников, общее их количество на сегодняшний день достигает 7150 человек, и они имеют право оплачивать только 50% от стоимости энергии.Рассказывая о существующих тарифах за электроэнергию, начальник управления сбыта заметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходы, которые несет "Черноморэнерго".Тем не менее Чанба разъяснил, что современная система учета поможет решить большую часть проблем, связанных с собираемостью средств за потребленную электроэнергию.На сегодняшний день оплата за один киловатт электроэнергии для физических лиц составляет 0,4 рубля, для юридических лиц и предприятий – 0,85 рубля. В целом, в 2021 году было оплачено 41,7% использованной электроэнергии. Начальник управления сбыта подчеркнул, что оплата напрямую связана с качеством подаваемой электроэнергии. Веерные отключения связаны с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Если граждане не будут платить за свет, республика может лишиться и того, что есть. Ранее о необходимости пересмотра тарифной политики говорила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. По ее словам, план мероприятий по оптимизации энергообеспечения включал в себя не только изменение стоимости, но и механизмы увеличения собираемости оплаты за электричество.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ozgan-nazvala-obem-ezhesutochnogo-prevysheniya-potrebleniya-elektroenergii-1036441910.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/sobiraemost-za-svet-v-abkhazii-sostavila-417-v-2021-godu-1037594052.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0f/1037593737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a66955fb5f0304e50a4ffe1bc7d6c612.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
черноморэнерго, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Чанба рассказал о пересмотре тарифов на электроэнергию

13:11 15.02.2022 (обновлено: 14:09 15.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Чанба
Алхас Чанба - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться наGoogle news
Общая собираемость за потребленную электроэнергию в 2021 году составила 41,7%.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о том, что стоимость электроэнергии для юридических лиц и коммерческих предприятий скоро изменится.
По словам Чанба, также идет работа над механизмами по защите интересов физических лиц, а именно – уязвимых слоев населения.

"Есть предложение создать некий социальный пакет, который будет включать в себя социальную норму потребления, это будут квоты для незащищенных слоев населения. Социальная норма будет подразумевать лимитированный объем потребления, фазность при подключении линии электропередач. Таким образом можно дифференцировать тарифы и защитить тем самым незащищенные слои", – сказал Чанба.

Алхас Чанба отметил, что в Абхазии существует 23 категории льготников, общее их количество на сегодняшний день достигает 7150 человек, и они имеют право оплачивать только 50% от стоимости энергии.
Диспетчерская черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
В Абхазии
Озган назвала объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии
22 ноября 2021, 16:15
Рассказывая о существующих тарифах за электроэнергию, начальник управления сбыта заметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходы, которые несет "Черноморэнерго".
Тем не менее Чанба разъяснил, что современная система учета поможет решить большую часть проблем, связанных с собираемостью средств за потребленную электроэнергию.
Монеты - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2022
Пресс-центр
Собираемость за свет в Абхазии составила 41,7% в 2021 году
11:20
На сегодняшний день оплата за один киловатт электроэнергии для физических лиц составляет 0,4 рубля, для юридических лиц и предприятий – 0,85 рубля.
В целом, в 2021 году было оплачено 41,7% использованной электроэнергии. Начальник управления сбыта подчеркнул, что оплата напрямую связана с качеством подаваемой электроэнергии. Веерные отключения связаны с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Если граждане не будут платить за свет, республика может лишиться и того, что есть.
Ранее о необходимости пересмотра тарифной политики говорила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. По ее словам, план мероприятий по оптимизации энергообеспечения включал в себя не только изменение стоимости, но и механизмы увеличения собираемости оплаты за электричество.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала