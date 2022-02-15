https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/chanba-rasskazal-o-peresmotre-tarifov-na-elektroenergiyu-dlya-yuridicheskikh-lits-1037594727.html
Чанба рассказал о пересмотре тарифов на электроэнергию
Чанба рассказал о пересмотре тарифов на электроэнергию
Общая собираемость за потребленную электроэнергию в 2021 году составила 41,7%. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T13:11+0300
2022-02-15T13:11+0300
2022-02-15T14:09+0300
пресс-центр
черноморэнерго
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о том, что стоимость электроэнергии для юридических лиц и коммерческих предприятий скоро изменится. По словам Чанба, также идет работа над механизмами по защите интересов физических лиц, а именно – уязвимых слоев населения.Алхас Чанба отметил, что в Абхазии существует 23 категории льготников, общее их количество на сегодняшний день достигает 7150 человек, и они имеют право оплачивать только 50% от стоимости энергии.Рассказывая о существующих тарифах за электроэнергию, начальник управления сбыта заметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходы, которые несет "Черноморэнерго".Тем не менее Чанба разъяснил, что современная система учета поможет решить большую часть проблем, связанных с собираемостью средств за потребленную электроэнергию.На сегодняшний день оплата за один киловатт электроэнергии для физических лиц составляет 0,4 рубля, для юридических лиц и предприятий – 0,85 рубля. В целом, в 2021 году было оплачено 41,7% использованной электроэнергии. Начальник управления сбыта подчеркнул, что оплата напрямую связана с качеством подаваемой электроэнергии. Веерные отключения связаны с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Если граждане не будут платить за свет, республика может лишиться и того, что есть. Ранее о необходимости пересмотра тарифной политики говорила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. По ее словам, план мероприятий по оптимизации энергообеспечения включал в себя не только изменение стоимости, но и механизмы увеличения собираемости оплаты за электричество.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ozgan-nazvala-obem-ezhesutochnogo-prevysheniya-potrebleniya-elektroenergii-1036441910.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/sobiraemost-za-svet-v-abkhazii-sostavila-417-v-2021-godu-1037594052.html
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черноморэнерго, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Чанба рассказал о пересмотре тарифов на электроэнергию
13:11 15.02.2022 (обновлено: 14:09 15.02.2022) Подписаться на
Общая собираемость за потребленную электроэнергию в 2021 году составила 41,7%.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о том, что стоимость электроэнергии для юридических лиц и коммерческих предприятий скоро изменится.
По словам Чанба, также идет работа над механизмами по защите интересов физических лиц, а именно – уязвимых слоев населения.
"Есть предложение создать некий социальный пакет, который будет включать в себя социальную норму потребления, это будут квоты для незащищенных слоев населения. Социальная норма будет подразумевать лимитированный объем потребления, фазность при подключении линии электропередач. Таким образом можно дифференцировать тарифы и защитить тем самым незащищенные слои", – сказал Чанба.
Алхас Чанба отметил, что в Абхазии существует 23 категории льготников, общее их количество на сегодняшний день достигает 7150 человек, и они имеют право оплачивать только 50% от стоимости энергии.
Рассказывая о существующих тарифах за электроэнергию, начальник управления сбыта заметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходы, которые несет "Черноморэнерго".
Тем не менее Чанба разъяснил, что современная система учета поможет решить большую часть проблем, связанных с собираемостью средств за потребленную электроэнергию.
На сегодняшний день оплата за один киловатт электроэнергии для физических лиц составляет 0,4 рубля, для юридических лиц и предприятий – 0,85 рубля.
В целом, в 2021 году было оплачено 41,7% использованной электроэнергии. Начальник управления сбыта подчеркнул, что оплата напрямую связана с качеством подаваемой электроэнергии. Веерные отключения связаны с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Если граждане не будут платить за свет, республика может лишиться и того, что есть.
Ранее о необходимости пересмотра тарифной политики говорила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. По ее словам, план мероприятий по оптимизации энергообеспечения включал в себя не только изменение стоимости, но и механизмы увеличения собираемости оплаты за электричество.