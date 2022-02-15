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Собираемость за свет в Абхазии составила 41,7% в 2021 году
Собираемость за свет в Абхазии составила 41,7% в 2021 году
Начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о собираемости за потребленную... 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T11:20+0300
2022-02-15T11:20+0300
2022-02-15T11:40+0300
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новости
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2021 году по всей Абхазии было собрано 396 миллионов 340 тысяч рублей, сообщил начальник Управления энергосбыта "Черноморэнерго" Алхас Чанба на пресс-конференции 15 февраля.Он привел данные по собираемости и за предыдущие годы. Так, в 2019 году энергетики собрали 366 миллионов 963 тысячи рублей, что составило 54,3%. А в 2020 году было собрано 322 миллиона 114 тысяч рублей – 40,3%.Более 100 миллионов собранных средств приходится на столицу Абхазии.Комментируя веерные отключения в республике, Чанба сказал, что это вынужденная мера. При этом он подчеркнул, что оплата за потребленное электричество напрямую связана с качеством подаваемой электроэнергии, в случае отказа граждан платить за электроэнергию республика может лишиться и того, что есть.Электроэнергетическая отрасль Абхазии испытывает большие проблемы в связи с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Из-за дефицита энергии при ветхости электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от Перепадной ГЭС-1. Однако уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС упал до критического уровня, станция вынуждена работать только по притоку поступающей воды, чего не хватает для покрытия потребления в восточной части Абхазии, в связи с чем были введены веерные отключения света.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-sukhume-sobrali-bolee-100-mln-rubley-za-potreblennuyu-v-2021-godu-elektroenergiyu-1037226066.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/chernomorenergo-obyasnilo-prichinu-uzhestocheniya-grafika-veernykh-otklyucheniy-1037514863.html
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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, электричество, новости
Собираемость за свет в Абхазии составила 41,7% в 2021 году
11:20 15.02.2022 (обновлено: 11:40 15.02.2022) Подписаться на
Начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о собираемости за потребленную электроэнергию за прошедший год.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2021 году по всей Абхазии было собрано 396 миллионов 340 тысяч рублей, сообщил начальник Управления энергосбыта "Черноморэнерго" Алхас Чанба на пресс-конференции 15 февраля.
Названная сумма составляет 41,7 процента собираемости, уточнил Чанба.
Он привел данные по собираемости и за предыдущие годы. Так, в 2019 году энергетики собрали 366 миллионов 963 тысячи рублей, что составило 54,3%. А в 2020 году было собрано 322 миллиона 114 тысяч рублей – 40,3%.
Более 100 миллионов собранных средств приходится на столицу Абхазии.
Комментируя веерные отключения в республике, Чанба сказал, что это вынужденная мера. При этом он подчеркнул, что оплата за потребленное электричество напрямую связана с качеством подаваемой электроэнергии, в случае отказа граждан платить за электроэнергию республика может лишиться и того, что есть.
Электроэнергетическая отрасль Абхазии испытывает большие проблемы в связи с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Из-за дефицита энергии при ветхости электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от Перепадной ГЭС-1. Однако уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС упал до критического уровня, станция вынуждена работать только по притоку поступающей воды, чего не хватает для покрытия потребления в восточной части Абхазии, в связи с чем были введены веерные отключения света.