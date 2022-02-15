https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/chast-rossiyskikh-voysk-vozvraschaetsya-v-mesta-bazirovaniya-posle-ucheniy-1037596526.html

Часть российских войск возвращается в места базирования после учений

Часть российских войск возвращается в места базирования после учений

Десятидневные российско-белорусские учения "Союзная решимость—2022" завершатся 20 февраля. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T13:32+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Войска Южного и Западного военных округов возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость—2022", передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.Сегодня же Минобороны опубликовало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На кадрах боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показано движение колонны модернизированных Т-72Б3.Некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в частности, войска Восточного военного округа и ВДВ.Накануне президент России Владимир Путин принял глав внешнеполитического и оборонного ведомств Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Глава государства обсудил с ними военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.Российско-белорусские учения стартовали 10 февраля. В настоящее время идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель маневров – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.И в России, и в Белоруссии отмечают, что совместные учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/shoygu-dolozhil-putinu-o-khode-ucheniy-rossiyskoy-armii-1037585514.html

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