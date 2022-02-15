https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/chast-rossiyskikh-voysk-vozvraschaetsya-v-mesta-bazirovaniya-posle-ucheniy-1037596526.html
Часть российских войск возвращается в места базирования после учений
Часть российских войск возвращается в места базирования после учений
Десятидневные российско-белорусские учения "Союзная решимость—2022" завершатся 20 февраля. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T13:32+0300
2022-02-15T13:32+0300
2022-02-15T15:07+0300
россия
армия
учения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0f/1037596488_0:22:3563:2026_1920x0_80_0_0_22a77df787640cf8505661c419fda062.jpg
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Войска Южного и Западного военных округов возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость—2022", передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.Сегодня же Минобороны опубликовало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На кадрах боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показано движение колонны модернизированных Т-72Б3.Некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в частности, войска Восточного военного округа и ВДВ.Накануне президент России Владимир Путин принял глав внешнеполитического и оборонного ведомств Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Глава государства обсудил с ними военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.Российско-белорусские учения стартовали 10 февраля. В настоящее время идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель маневров – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.И в России, и в Белоруссии отмечают, что совместные учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/shoygu-dolozhil-putinu-o-khode-ucheniy-rossiyskoy-armii-1037585514.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0f/1037596488_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_60f9ed56f565caac6211d665489bfb2c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, армия, учения, новости
Часть российских войск возвращается в места базирования после учений
13:32 15.02.2022 (обновлено: 15:07 15.02.2022) Подписаться на
Десятидневные российско-белорусские учения "Союзная решимость—2022" завершатся 20 февраля.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik.
Войска Южного и Западного военных округов возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость—2022", передает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – сообщил он.
Сегодня же Минобороны опубликовало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На кадрах боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показано движение колонны модернизированных Т-72Б3.
Некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в частности, войска Восточного военного округа и ВДВ.
Накануне президент России Владимир Путин принял глав внешнеполитического и оборонного ведомств Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Глава государства обсудил с ними военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности
.
Российско-белорусские учения стартовали 10 февраля. В настоящее время идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель маневров – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.
И в России, и в Белоруссии отмечают, что совместные учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.