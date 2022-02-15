https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/zakharova-rossiyskiy-otvet-ssha-i-nato-po-garantiyam-bezopasnosti-prakticheski-gotov-1037592047.html

Захарова: российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов

Захарова: российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов

Переговоры России с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности, предложенным российской стороной, длятся уже более месяца. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".Накануне глава МИД Сергей Лавров доложил президенту Владимиру Путину, что реакция России на ответ Запада по гарантиям безопасности сформулирована на 10 страницах.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/putin-nado-dobivatsya-ot-ssha-i-nato-yuridicheski-zakreplennykh-garantiy-bezopasnosti-1037510014.html

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