https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/rossiyskie-turoperatory-rasskazali-ob-ozhidaniyakh-ot-predstoyaschego-letnego-sezona-1037609231.html

Российские туроператоры рассказали об ожиданиях от предстоящего летнего сезона

Российские туроператоры рассказали об ожиданиях от предстоящего летнего сезона

В связи с пандемией и закрытием границ, в 2020 и 2021 годах наблюдался повышенный спрос на отдых внутри России, в этом году ситуация меняется на фоне... 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T10:52+0300

2022-02-16T10:52+0300

2022-02-16T11:28+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Российские туроператоры ожидают снижения спроса на отдых внутри страны и связывают это с возможным открытием границ, сообщает РБК. Несмотря на то, что бронирование отелей на внутренних курортах уже привело к 40-50% заполняемости номерного фонда, спрос на раннее бронирование несколько ниже показателей, зафиксированных в феврале прошлого года.Снижение коснулось и летнего отдыха – люди интересуются ценами, но не спешат оплачивать отдых, так как у них отсутствует уверенность в будущем. Серьезную конкуренцию российским курортам уже составляют открытые зарубежные направления – Турция, Кипр, Египет и Греция. Среди мест для отдыха внутри страны традиционную лидирующую позицию сохраняют курорты черноморского побережья. Спрос на поездку в Сочи, Анапу, а также в крымскую Ялту очень высок.В число самых востребованных направлений по оценке Ассоциации Туроператоров России (АТОР) также могут войти Калининград и Алтайский край, а также менее традиционные места отдыха – Сахалин, Камчатка и Байкал. В этом году второе и третье место по популярности у путешественников после Сочи занимают Петербург и Калининград.Что до цен на отдых, то на момент раннего бронирования они примерно на 20% меньше, чем будут летом. Но есть основания считать, что к началу летнего сезона стоимость путешествий вырастет больше, чем на эти 20%. Сами расценки на жилье и туры по сравнению с прошлым годом поднялись на 10-20%. По данным туроператора "Алеан", цены на отели черноморского побережья в России поднялись в среднем на 10%, в Абхазии на 15-20%, цены на проживание в других, менее популярных регионах, поднялись незначительно – в пределах 5%.Причинами роста цен на проживание в отелях называют подорожание продуктов питания и коммунальных платежей, а также увеличение зарплаты сотрудников. Открытие границ также внесет коррективы в динамику бронирований отелей по России, но оценить изменения можно будет только к середине весны, когда станет понятно, какие страны для россиян откроются и какие требования к туристам они выдвинут.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/ator-perechislil-oteli-v-abkhazii-gde-vkusno-kormyat-1037233623.html

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отдых в абхазии, новости, туроператоры, курорты