https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vrach-rasskazal-kak-lechit-omikron-v-domashnikh-usloviyakh-1037623228.html

Врач рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях

Врач рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T08:45+0300

2022-02-17T08:45+0300

2022-02-17T10:17+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0d/1037568669_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_90e45d01588c7f2c7ec3fa3f428f66b3.jpg

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.Он подчеркнул, что в домашних условиях нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты."Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении", – заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно".При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, отметил он. По словам Комаровского, температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела."Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение. – прим. ред.) по максимуму. Температура – не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", – рекомендовал врач. Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. Как указал Комаровский, оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%.Омикрон-штамм выявили уже в 142 странах, включая Россию и Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/skolko-privivok-zaschischayut-ot-omikron-shtamma-1037609472.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/ekspert-rasskazal-o-simptomakh-omikrona-u-detey-1037568228.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире