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https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vrach-rasskazal-kak-lechit-omikron-v-domashnikh-usloviyakh-1037623228.html
Врач рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях
Врач рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T08:45+0300
2022-02-17T10:17+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.Он подчеркнул, что в домашних условиях нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты."Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении", – заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно".При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, отметил он. По словам Комаровского, температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела."Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение. – прим. ред.) по максимуму. Температура – не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", – рекомендовал врач. Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. Как указал Комаровский, оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%.Омикрон-штамм выявили уже в 142 странах, включая Россию и Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/skolko-privivok-zaschischayut-ot-omikron-shtamma-1037609472.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/ekspert-rasskazal-o-simptomakh-omikrona-u-detey-1037568228.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире

Врач рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях

08:45 17.02.2022 (обновлено: 10:17 17.02.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области
Работа детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.
Он подчеркнул, что в домашних условиях нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты.
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"Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении", – заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.
По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно".

"Еда. Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то (следует употреблять. – прим. ред.) что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", – посоветовал врач.

При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, отметил он. По словам Комаровского, температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела.
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"Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение. – прим. ред.) по максимуму. Температура – не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", – рекомендовал врач.
Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. Как указал Комаровский, оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%.
Омикрон-штамм выявили уже в 142 странах, включая Россию и Абхазию.
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