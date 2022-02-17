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Врач рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях
Врач рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T08:45+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.Он подчеркнул, что в домашних условиях нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты."Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении", – заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно".При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, отметил он. По словам Комаровского, температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела."Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение. – прим. ред.) по максимуму. Температура – не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", – рекомендовал врач. Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. Как указал Комаровский, оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%.Омикрон-штамм выявили уже в 142 странах, включая Россию и Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/skolko-privivok-zaschischayut-ot-omikron-shtamma-1037609472.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/ekspert-rasskazal-o-simptomakh-omikrona-u-detey-1037568228.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире
Врач рассказал, как лечить "омикрон" в домашних условиях
08:45 17.02.2022 (обновлено: 10:17 17.02.2022) Подписаться на
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.
Он подчеркнул, что в домашних условиях нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты.
"Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении", – заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале
.
По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно".
"Еда. Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то (следует употреблять. – прим. ред.) что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", – посоветовал врач.
При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, отметил он. По словам Комаровского, температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела.
"Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение. – прим. ред.) по максимуму. Температура – не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", – рекомендовал врач.
Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. Как указал Комаровский, оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%.
Омикрон-штамм выявили уже в 142 странах, включая Россию и Абхазию.