https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/skolko-privivok-zaschischayut-ot-omikron-shtamma-1037609472.html

Сколько прививок защищают от омикрон-штамма

Сколько прививок защищают от омикрон-штамма

В ноябре выявили суперзаразный и успешно ускользающий от антител вариант коронавируса "омикрон". К тому времени многие привились, разворачивалась ревакцинация. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T11:25+0300

2022-02-16T11:25+0300

2022-02-16T11:33+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Эксперты задумались, как часто нужно делать бустерные уколы для защиты от новых штаммов. Подробнее читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости. Какую защиту дают три прививкиИммунный ответ после прививки в целом похож на то, что происходит при заражении, с одним существенным отличием. При болезни в организм попадает целый вирус, а большинство вакцин использует для запуска иммунной реакции только белок шипа, с помощью которого вирус соединяется со здоровой клеткой. У "омикрона" же — огромное количество мутаций, причем свыше тридцати именно в спайковом белке. Поэтому новый штамм практически неузнаваем для антител, генерируемых вакцинами.Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA) недавно опубликовало результаты исследования. Судя по ним, защита от омикрон-штамма, которую дает ревакцинация, быстро снижается. У тех, кто привился векторной AstraZeneca, а затем одной из мРНК-вакцин, эффективность против "омикрона" через две-четыре недели уменьшилась до 60 процентов, а через два месяца — до 40. У тех, кто получил одну и ту же мРНК-вакцину, Pfizer/BioNTech или Moderna, эти цифры несколько выше. Однако через 20-24 недели после первичной прививки и у них защита упала практически до нуля.Во всех случаях привитые, как правило, переносили болезнь в легкой форме. В последнем отчете UKHSA от 27 января есть сведения об эффективности вакцин против госпитализации и смерти при омикрон-штамме. В течение полугода после двух первичных доз любого препарата этот показатель составляет от 50 до 80 процентов, а затем снижается до 25-35 процентов. После бустера уровень защиты поднимается до 90-95 процентов на десять-четырнадцать дней, однако затем опять начинает падать. Через полгода после ревакцинации эффективность вакцин против тяжелых случаев составила в среднем 59 процентов.Проблема в том, что бустеры не блокируют инфекцию надолго. Как правило, иммунитет от третьей прививки держится меньше, чем от первых двух доз. Результаты недавнего исследования показали: нейтрализующие антитела, выработанные после третьей дозы, обеспечивают защиту от "омикрона" не более чем на четыре месяца.Четвертая дозаПолучается, спустя несколько месяцев после бустерной дозы даже ревакцинированные не в безопасности перед омикрон-штаммом. Поэтому в некоторых странах, например в Израиле, Чили, Камбодже, Дании и Швеции, группам риска — пожилым, медицинским работникам, людям с ослабленным иммунитетом — предлагают четвертую прививку.По предварительным данным Министерства здравоохранения Израиля, второй бустер повышает защиту людей старше 60 лет от заражения вдвое по сравнению с теми, кто ревакцинирован третьей дозой, а защиту от тяжелых заболеваний и смерти — в три раза. Это показывает сравнительный анализ 400 тысяч людей, получивших четвертую прививку, и 600 тысяч, ревакцинированных третьей. Однако после начала кампании прошло слишком мало времени, чтобы делать окончательные выводы.Надежда на клеточный иммунитетТо, что со временем уровень сформированных вакциной антител падает, — нормальное явление. Но есть еще иммунная память — способность узнавать прошлые инфекции и при новой встрече вырабатывать антитела. За эту функцию отвечают В- и Т-клетки памяти. Одни инфекции они запоминают на всю жизнь, для других требуются регулярные оповещения в виде бустеров. Медики год собирали данные о людях, переболевших COVID-19, и установили, что иммунные клетки, способные продуцировать антитела к SARS-CoV-2, сохраняются в костном мозге очень долго, возможно, всю жизнь.Оказалось, у таких людей клеточный иммунитет против омикрон-штамма составляет 70-80 процентов. Такой относительно высокий показатель связан с тем, что Т-клетки по сравнению с антителами лучше распознают мутировавшие варианты. Именно этим ученые объясняют то, что вакцины предотвращают тяжелое течение COVID-19 даже при низком уровне нейтрализующих антител.Будущее вакцинацииSARS-CoV-2 продолжает эволюционировать, так что вряд ли "омикрон" — последний вариант, констатирует ВОЗ. В заявлении, опубликованном 11 января, эксперты организации предупредили, что "стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах изначального состава вакцины, вряд ли будет подходящей или устойчивой". Ее можно рассматривать как экстренную меру для отдельных групп риска — и то временно, пока не появились препараты следующего поколения.Возможно, это будут регулярные бустеры, адаптированные под новые штаммы, как при гриппе, или универсальные поливалентные вакцины, действующие против всех возможных версий коронавируса. Сейчас ученые прорабатывают оба варианта, какой станет основным, пока не ясно. Ответ во многом зависит от желаемого эффекта: будут ли прививки предназначены в первую очередь для предотвращения заражений или их цель — снизить риск тяжелого течения, госпитализации и смерти.

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