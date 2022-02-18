https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/ashana-sputnik-i-abaza-tv-zapustili-proekt-plody-dobra-1037647882.html

"Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили совместный проект "Плоды добра"

"Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили совместный проект "Плоды добра"

Цель проекта "Плоды добра" – рассказать жителям Абхазии о том, как изменилась жизнь подопечных фонда "Ашана" после оказания им помощи. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T12:15+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телекомпанией "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра".Раз в месяц на сайте Sputnik и в эфире телеканала "Абаза ТВ" будут появляться истории бывших подопечных фонда "Ашана", которым была оказана помощь в лечении и которые сейчас с помощью неравнодушных людей могут жить полноценной жизнью.По словам директора фонда Мактины Джинджолия, спрос на создание такого проекта уже давно был как у благотворителей, так и у обычных жителей Абхазии.Джинджолия отметила, что благодаря информационным партнерам, СМИ, люди на протяжении десяти лет работы фонда узнавали, кому необходима помощь, но что произошло после ее оказания оставалось "за кадром".Шеф-редактор "Абаза ТВ" отметил, что показывать плоды деятельности фонда – "очень нужное дело"."Все эти годы мы с удовольствием стоим рядом, потому что социальные проекты, проекты для людей – одно из приоритетных направлений для "Абаза ТВ", и в этот раз мы с удовольствием поддержали проект", – добавил он.По информации Мактины Джинджолия, за десять лет фонд оказал помощь 323 детям, было собрано 75 миллионов 604 тысячи рублей, оплачен 501 курс лечения, проведено более 300 благотворительных акций.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/blagotvoritelnyy-fond-ashana-podvel-itogi-deyatelnosti-za-2021-god-1036938802.html

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благотворительность, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, абхазия