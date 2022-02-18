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"Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили совместный проект "Плоды добра"
"Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили совместный проект "Плоды добра"
Цель проекта "Плоды добра" – рассказать жителям Абхазии о том, как изменилась жизнь подопечных фонда "Ашана" после оказания им помощи. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T12:15+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телекомпанией "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра".Раз в месяц на сайте Sputnik и в эфире телеканала "Абаза ТВ" будут появляться истории бывших подопечных фонда "Ашана", которым была оказана помощь в лечении и которые сейчас с помощью неравнодушных людей могут жить полноценной жизнью.По словам директора фонда Мактины Джинджолия, спрос на создание такого проекта уже давно был как у благотворителей, так и у обычных жителей Абхазии.Джинджолия отметила, что благодаря информационным партнерам, СМИ, люди на протяжении десяти лет работы фонда узнавали, кому необходима помощь, но что произошло после ее оказания оставалось "за кадром".Шеф-редактор "Абаза ТВ" отметил, что показывать плоды деятельности фонда – "очень нужное дело"."Все эти годы мы с удовольствием стоим рядом, потому что социальные проекты, проекты для людей – одно из приоритетных направлений для "Абаза ТВ", и в этот раз мы с удовольствием поддержали проект", – добавил он.По информации Мактины Джинджолия, за десять лет фонд оказал помощь 323 детям, было собрано 75 миллионов 604 тысячи рублей, оплачен 501 курс лечения, проведено более 300 благотворительных акций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/zhizn-v-kraskakh-kak-neznakomye-lyudi-pomogli-rebenku-zhit-polnotsenno--1037620714.html
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благотворительность, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, абхазия
"Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили совместный проект "Плоды добра"
12:15 18.02.2022 (обновлено: 12:45 18.02.2022) Подписаться на
Цель проекта "Плоды добра" – рассказать жителям Абхазии о том, как изменилась жизнь подопечных фонда "Ашана" после оказания им помощи.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телекомпанией "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра".
Раз в месяц на сайте Sputnik и в эфире телеканала "Абаза ТВ" будут появляться истории бывших подопечных фонда "Ашана", которым была оказана помощь в лечении и которые сейчас с помощью неравнодушных людей могут жить полноценной жизнью.
По словам директора фонда Мактины Джинджолия, спрос на создание такого проекта уже давно был как у благотворителей, так и у обычных жителей Абхазии.
"В течение десяти лет мы очень часто слышим от людей вопросы о том, как сложилась судьба того или иного подопечного нашего фонда. Интересуются, чем ребенок занимается после окончания лечения, каково состояние его здоровья. Мы решили, что неплохо было бы реализовать такой проект, который рассказывал бы, как сложилась судьба ребенка", – сказала она.
Джинджолия отметила, что благодаря информационным партнерам, СМИ, люди на протяжении десяти лет работы фонда узнавали, кому необходима помощь, но что произошло после ее оказания оставалось "за кадром".
Шеф-редактор "Абаза ТВ" отметил, что показывать плоды деятельности фонда – "очень нужное дело".
"Все эти годы мы с удовольствием стоим рядом, потому что социальные проекты, проекты для людей – одно из приоритетных направлений для "Абаза ТВ", и в этот раз мы с удовольствием поддержали проект", – добавил он.
По информации Мактины Джинджолия, за десять лет фонд оказал помощь 323 детям, было собрано 75 миллионов 604 тысячи рублей, оплачен 501 курс лечения, проведено более 300 благотворительных акций.