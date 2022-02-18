https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/chislo-zaregistrirovannykh-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-vyroslo-do-119-1037656252.html

Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента выросло до 119

Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента выросло до 119

Голосование на парламентских выборах в Абхазии пройдет на 35 избирательных округах с 8:00 до 20:00 12 марта. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T17:50+0300

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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала еще 10 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента.Рассмотрев представленные документы, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:Ранее ЦИК уже зарегистрировал 109 кандидатов в депутаты Парламента. Со списком всех представленных претендентов и картой округов можно ознакомиться здесь.Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. На проведение выборов из бюджета страны было выделено 20 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vybory-v-parlament-tsik-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-k-golosovaniyu-1037632962.html

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цик абхазии, выборы, народное собрание абхазии, новости, депутаты