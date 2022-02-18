https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/chislo-zaregistrirovannykh-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-vyroslo-do-119-1037656252.html
Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента выросло до 119
Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента выросло до 119
Голосование на парламентских выборах в Абхазии пройдет на 35 избирательных округах с 8:00 до 20:00 12 марта. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T17:50+0300
2022-02-18T17:50+0300
2022-02-18T17:54+0300
в абхазии
цик абхазии
выборы
народное собрание абхазии
новости
депутаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583701_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_175baae15291e960dc64a169f909a132.jpg
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала еще 10 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента.Рассмотрев представленные документы, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:Ранее ЦИК уже зарегистрировал 109 кандидатов в депутаты Парламента. Со списком всех представленных претендентов и картой округов можно ознакомиться здесь.Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. На проведение выборов из бюджета страны было выделено 20 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vybory-v-parlament-tsik-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-k-golosovaniyu-1037632962.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583701_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5b6381e5c90ffbebd4d140ae56c49005.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цик абхазии, выборы, народное собрание абхазии, новости, депутаты
Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента выросло до 119
17:50 18.02.2022 (обновлено: 17:54 18.02.2022) Подписаться на
Голосование на парламентских выборах в Абхазии пройдет на 35 избирательных округах с 8:00 до 20:00 12 марта.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала еще 10 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента.
Рассмотрев представленные документы, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:
Авидзба Беслана Ивановича по избирательному округу № 2 (Новый район);
Зухба Лашу Анатольевича по избирательному округу № 7 (Библиотека);
Карчава Беслана Георгиевича по избирательному округу № 7 (Библиотека);
Бганба Анетту Сергеевну по избирательному округу №8 (Маякский);
Гезердава Саида Игоревича по избирательному округу № 9 (Восточный);
Абиджба Ахру Хирбеевича по избирательному округу № 12 (Гагрский);
Смыр Ахру Викторовича по избирательному округу №22 (Эшерский);
Логуа Астамура Омаровича по избирательному округу № 28 (Гупский);
Горзолия Дамира Ивановича по избирательному округу № 33 (Ткуарчалский первый);
Кишмария Анас Руслановну по избирательному округу № 35 (Галский).
Ранее ЦИК уже зарегистрировал 109 кандидатов в депутаты Парламента. Со списком всех представленных претендентов и картой округов можно ознакомиться здесь
.
Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.
Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.
Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. На проведение выборов из бюджета страны было выделено 20 миллионов рублей
.