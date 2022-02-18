Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/legalizatsiya-kriptovalyut-predpochtitelnee-zapreta-zayavil-minfin-rossii-1037650678.html
Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, заявил Минфин России
Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, заявил Минфин России
В настоящее время разрабатывается законопроект о легализации и регулировании криптовалют в России. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T14:10+0300
2022-02-18T14:14+0300
россия
рынок криптовалюты
новости
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101356/92/1013569290_0:0:2675:1506_1920x0_80_0_0_e4c81cafdf9e1b229c0e1803a2f6def6.jpg
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, а чтобы запретить их, в России придется запретить интернет, считает министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости со ссылкой на интервью главы Минфина телеканалу "Россия 24".Он отметил, что криптовалюта сегодня – это объективная реальность, это актив, с которым в стране уже работают миллионы людей, и не замечать этого было бы неправильно.Минфин по поручению правительства сейчас разрабатывает законопроект о легализации и регулировании криптовалют в стране. При этом ЦБ выступает за полный запрет оборота и майнинга криптовалют в стране."Мы знаем, что криптовалюта очень волатильна, это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов, и, безусловно, вложения в криптоактивы – это очень опасная и рискованная инвестиция. И это все должны знать. Но не замечать, что этот актив существует – мы считаем, это было бы неправильно", – подчеркнул Силуанов.По его мнению, легализация лучше, чем "запрет, который легко обходится".Глава Минфина пояснил, что законодательное регулирование, легализация этого актива как существующего инструмента позволит властям, во-первых, ограничить операции с ними для непрофессиональных участников рынка, а во-вторых – определить "серое" поле их использования, с которым уже будут работать правоохранительные органы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/tsentrobank-vystupil-za-zapret-mayninga-kriptovalyut-v-rossii-1037222937.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/minfin-rossii-predlozhil-provodit-operatsii-s-kriptovalyutami-cherez-rossiyskie-banki-1037311691.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101356/92/1013569290_0:0:2675:2006_1920x0_80_0_0_4385499c58f93081a1c1fe84ed03ab2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, рынок криптовалюты, новости, экономика, в мире

Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, заявил Минфин России

14:10 18.02.2022 (обновлено: 14:14 18.02.2022)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото.
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
В настоящее время разрабатывается законопроект о легализации и регулировании криптовалют в России.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, а чтобы запретить их, в России придется запретить интернет, считает министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости со ссылкой на интервью главы Минфина телеканалу "Россия 24".

"Криптовалюта – это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет", – сказал министр.

Он отметил, что криптовалюта сегодня – это объективная реальность, это актив, с которым в стране уже работают миллионы людей, и не замечать этого было бы неправильно.
Минфин по поручению правительства сейчас разрабатывает законопроект о легализации и регулировании криптовалют в стране. При этом ЦБ выступает за полный запрет оборота и майнинга криптовалют в стране.
На этой фотографии из файла, сделанной 19 июля 2021 года, эта иллюстративная фотография показывает физическую банкноту и имитацию монеты криптовалюты биткойн в Стамбуле - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2022
Банк России выступил за запрет криптовалют и майнинга
20 января, 16:43
"Мы знаем, что криптовалюта очень волатильна, это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов, и, безусловно, вложения в криптоактивы – это очень опасная и рискованная инвестиция. И это все должны знать. Но не замечать, что этот актив существует – мы считаем, это было бы неправильно", – подчеркнул Силуанов.
По его мнению, легализация лучше, чем "запрет, который легко обходится".
Глава Минфина пояснил, что законодательное регулирование, легализация этого актива как существующего инструмента позволит властям, во-первых, ограничить операции с ними для непрофессиональных участников рынка, а во-вторых – определить "серое" поле их использования, с которым уже будут работать правоохранительные органы.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
Минфин предложил проводить операции с криптовалютами через российские банки
27 января, 12:48
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала