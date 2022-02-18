https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/legalizatsiya-kriptovalyut-predpochtitelnee-zapreta-zayavil-minfin-rossii-1037650678.html
Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, заявил Минфин России
Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, заявил Минфин России
В настоящее время разрабатывается законопроект о легализации и регулировании криптовалют в России. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T14:10+0300
2022-02-18T14:10+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, а чтобы запретить их, в России придется запретить интернет, считает министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости со ссылкой на интервью главы Минфина телеканалу "Россия 24".Он отметил, что криптовалюта сегодня – это объективная реальность, это актив, с которым в стране уже работают миллионы людей, и не замечать этого было бы неправильно.Минфин по поручению правительства сейчас разрабатывает законопроект о легализации и регулировании криптовалют в стране. При этом ЦБ выступает за полный запрет оборота и майнинга криптовалют в стране."Мы знаем, что криптовалюта очень волатильна, это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов, и, безусловно, вложения в криптоактивы – это очень опасная и рискованная инвестиция. И это все должны знать. Но не замечать, что этот актив существует – мы считаем, это было бы неправильно", – подчеркнул Силуанов.По его мнению, легализация лучше, чем "запрет, который легко обходится".Глава Минфина пояснил, что законодательное регулирование, легализация этого актива как существующего инструмента позволит властям, во-первых, ограничить операции с ними для непрофессиональных участников рынка, а во-вторых – определить "серое" поле их использования, с которым уже будут работать правоохранительные органы.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/minfin-rossii-predlozhil-provodit-operatsii-s-kriptovalyutami-cherez-rossiyskie-banki-1037311691.html
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Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, заявил Минфин России
14:10 18.02.2022 (обновлено: 14:14 18.02.2022) Подписаться на
В настоящее время разрабатывается законопроект о легализации и регулировании криптовалют в России.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik.
Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, а чтобы запретить их, в России придется запретить интернет, считает министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости
со ссылкой на интервью
главы Минфина телеканалу "Россия 24".
"Криптовалюта – это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет", – сказал министр.
Он отметил, что криптовалюта сегодня – это объективная реальность, это актив, с которым в стране уже работают миллионы людей, и не замечать этого было бы неправильно.
Минфин по поручению правительства сейчас разрабатывает законопроект о легализации и регулировании криптовалют в стране. При этом ЦБ выступает за полный запрет оборота и майнинга криптовалют в стране.
"Мы знаем, что криптовалюта очень волатильна, это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов, и, безусловно, вложения в криптоактивы – это очень опасная и рискованная инвестиция. И это все должны знать. Но не замечать, что этот актив существует – мы считаем, это было бы неправильно", – подчеркнул Силуанов.
По его мнению, легализация лучше, чем "запрет, который легко обходится".
Глава Минфина пояснил, что законодательное регулирование, легализация этого актива как существующего инструмента позволит властям, во-первых, ограничить операции с ними для непрофессиональных участников рынка, а во-вторых – определить "серое" поле их использования, с которым уже будут работать правоохранительные органы.